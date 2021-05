Kijk hier live naar de finale van de Belgian College League!

Dit jaar stond in het teken van de opstart van vele gaming communities onder de scholen. Instellingen zoals UGent, UCLL, PXL, ULB, UHasselt, Howest en Thomas More zijn tot het besef gekomen dat de groei van de e-sportsindustrie nieuwe carrièremogelijkheden met zich meebrengt en stellen zich progressief op. Dit weekend ligt de nadruk wel op wat er in de server gebeurt! Op zondag 16 mei vindt namelijk de finale van de Belgian College League plaats - een competitie in League of Legends en FIFA voor hogeschool- en universiteitsstudenten.

Bij de FIFA-competitie zal er dit jaar een nieuwe winnaar zijn. Maar kan ook de League of Legends-dominantie eindelijk doorbroken worden door PXL Esports?

Tune in op zondag 16 mei om 14:45 uur om het te ontdekken!

League of Legends

Door Omar Van Vynckt .

"We zijn alweer aangekomen bij de conclusie van de Belgian College League bij League Of Legends en we hebben een duidelijke favoriet. Het dit jaar ongeslagen EPHEC eSport komt uit tegenover het sterke PXL Esports. De twee teams zijn geen vreemden voor elkaar, want ze vochten het in de vorige editie ook al tegen elkaar uit in de finale."

"Vorige keer dat ze beiden in de finale stonden, werd het een snelle overwinning voor de jongens van EPHEC eSport. Toch waren er glimpen van hoop voor PXL Esports. Dit jaar komt EPHEC de finale binnen als ongeslagen team in zowel de groepsfase als de knock-outs. EPHEC is dus als verdedigend kampioen en huidig ongeslagen team de grote favoriet om ook dit jaar weer de winst te pakken. En dan hebben we het nog niet over Taz gehad! De midlaner van EPHEC wist zichzelf ook al eens de beste 1v1 speler van België te kronen tijdens Red Bull Solo Q event. Echter schuilt er een klein addertje onder het gras. PXL Esports heeft ook niet stil gezeten en wist een samenwerking aan te gaan met KRC GENK Esports in de Belgian League. Heel wat spelers van het team maakten ook daar hun debuut en brengen heel wat ervaring terug mee naar de Belgian College League. Met spelers zoals Pieter05 en Cisse weet je nooit wat je kan verwachten. Dat belooft dus een spannende finale te worden. Mis het niet op zondag 16 mei!"

FIFA 21

"Esports is trending. Nog nooit had de Belgian College League zoveel topspelers in de line-up staan!"

"Als verliezend finalist in de eerste twee edities zie ik de groei van kwaliteit in deze interscholencompetitie. De beste FIFA-spelers van de verschillende Belgische hogescholen en universiteiten namen het tegen elkaar op en vechten voor de felbegeerde titel van Belgian College League kampioen. In deze finale zien we EminoMercy en RSCL_BEASTx."

"Keanu Newa - beter bekend als 'EminoMercy' - is geen onbekende voor de mensen die de FIFA-scene in België wat kennen. Met knalprestaties op verschillende nationale online & offline toernooien toonde hij al uitgebreid z'n skills en klasse. Hij zal de trots van de Universiteit Antwerpen proberen hoog te houden."

"Tegenover hem staat Willem Vromant die onder de naam van “RSCL_BEASTx” gaat in de onlinewereld. Willem mist een beetje de ervaring van de grotere offline toernooien, maar online heeft hij zich vaak genoeg bewezen. Hij was ook de tegenstander die de ongeslagen status van Julianberg1203 (esporter van Feyenoord) doorbrak op 297-0. De student aan Arteveldehoogeschool zal er in ieder geval alles aan doen om de overwinning binnen te halen voor de Gentse hogeschool."