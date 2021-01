De Belgian League , de grootste League of Legends-competitie in België, is weer van start gegaan. De succesvolle basisformule blijft dezelfde: teams van vijf spelers strijden in een reeks online League of Legends-toernooien om de eer, een mooie prijzenpot én een plek in de Europese finale. Maar dit jaar zijn er ook een aantal interessante nieuwigheden , vooral wat de line-up betreft... Wij vroegen professionele caster en vaste Belgian League-waarde Omar 'Woong' Van Vynckt om een voorbeschouwing!

De Belgian League kan je helemaal live volgen op Twitch ! Als eerste op het programma: Een knaller van een openingsmatch tussen KV Mechelen en KVC Genk!

Nieuwe organisaties en gezichten bij de Belgian League

"Allereerst heten we dit jaar drie nieuwe organisaties welkom: 4Elements Esports, ION SQUAD en KRC Genk. 4Elements Esports heeft al heel wat ervaring binnen esports en is heel actief op sociale media. Hun aankondigingsvideo op Twitter was meteen ook een grote hit. Nieuwkomer ION SQUAD stootte op iets meer tegenstand vanuit de Benelux-scene. Blijkbaar kon hun aankondiging in meme-format niet iedereen bekoren... KRC Genk ten slotte is al de tweede Belgische voetbalploeg die de overstap naar esports maakt. Ze lieten er geen gras over groeien en komen meteen met een duidelijk plan van aanpak. Zij zullen uiteindelijk Aethra Esports, RSC Anderlecht en Brussels Guardians vervangen."

"Dit seizoen zien we ook heel wat nieuwe gezichten in de Belgian League. Spelers uit de Open Tour die promoveren, bijvoorbeeld, maar ook heel wat nieuwe spelers uit andere regio’s. De Belgian League blijft groeien en de competitie wordt spannender en spannender!"

Belgian League 2021: Line-up

"Nu we dat achter de rug hebben, is het tijd om een kijkje te nemen naar de line-up. Goed om te weten: De huidige regel voor geïmporteerde spelers is dat je minstens twee spelers uit de Benelux op je main line-up moet hebben, maar dan moet je substitute speler ook uit de Benelux komen."

1. Sector One

"Sector One kwam alvast stevig uit de startblokken en kon de veteraan toplaner Zhergoth van PSV Esports bemachtigen. In combinatie met Mytheos en Night, de eeuwige vaste waarde in de midlane, heeft Sector One zo een hele sterke basis. Daarnaast staan ook de geïmporteerde speler Aesthetic in de jungle en het opkomend talent Duimelot in hun line-up. Het ziet er dus naar uit dat zij ook dit jaar op de eerste plaats mikken!"

2. ION SQUAD

"ION SQUAD zorgt met een paar ervaren veteranen zoals Phoenix, Dommy en wewillfailer voor een sterke middenmoot in de competitie. Ook Saye is van de partij. Hij komt van de professionele Turkse league waar hij het wat moeilijk had, maar lijkt vastberaden om zich hier te bewijzen. Als laatste staat ook Marrow Ooze in de midlane. En als we even kijken naar zijn resultaten in andere competities, dan ziet het ernaar uit dat Night er een sterke concurrent bij krijgt!"

3. KV Mechelen

"KV Mechelen koos deze keer voor een verdeelde aanpak en we zien drie spelers van Aethra terugkomen: Mikkel, Slyv3r en Bardo. Wetende dat ook Robba en Urban deel uitmaken van het team, vragen we ons alvast af rond welke speler KV Mechelen gaat spelen. Onze gok is voorlopig Mikkel, die al getoond heeft dat hij ook carry champions kan spelen."

4. 4Elements

"De hekkensluiter van de middenmoot is 4Elements, een team met veel talent en vooral veel potentieel dat nog niet uitbundig getest is. 4Elements wordt geleid door de Nederlandse Psclly en Atlas en kan daarnaast ook rekenen op een Poolse botlane en een jonge jungler Frenzy. Als dit team erin slaagt om de eerste weken door te komen, kunnen ze het met zo'n groot potentieel heel ver schoppen in de Belgian League."

5. KRC Genk

"KRC Genk start een project om jong, regionaal talent te trainen. Drie spelers komen dan ook van de Belgian College League van het studententeam van PXL Esports. De verwachtingen voor dit team mogen dan wel niet heel hoog liggen, toch zijn hun doelstellingen niet de minste. KRC Genk lijkt de ogen niet direct op de play-offs te richten, maar wel op individuele ontwikkeling en teamspirit. Bekende gezichten die we hier terugzien zijn Kapstok en DrSaw."

6. Team 7AM