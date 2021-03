Zo vind je de ideale Valorant-agent voor Red Bull Campus Clutch!

In teamspelen, zoals League of Legends van Riot Games, heeft elke speler zijn eigen rol. Sommigen hebben een ondersteunende taak, anderen proberen dan weer zo veel mogelijk tegenstanders uit te schakelen en het team te helpen hun doelen te bereiken. Riot Games' shooter Valorant , ligt in dezelfde lijn: de agents hebben allemaal hun eigen sterke punten.

Het moeilijkste aan het spel is een karakter en speelstijl vinden die allebei bij je passen. Voor je aan een nieuw spel op punten begint - of voor je je team inschrijft voor Red Bull Campus Clutch, ons wereldwijde Valorant-toernooi voor studenten - is het dus een goed idee om eens na te denken over hoe je in het spel stapt en waar je goed in bent. Samen met de nieuwe speler van G2, Aleksander 'zeek' Zygmunt , gingen we op zoek naar de beste manier om jouw perfecte agent te vinden !

Lurkers

Als je een geschikte agent gaat kiezen, moet je eerst de verschillende rollen in het spel kennen. Zeek legt het voor je uit: 'Lurkers zijn de spelers die in een bepaalde zone blijven terwijl hun team ergens anders aan het aanvallen is. Ze proberen de tegenstander langs de flanken en vanuit een onverwachte hoek aan te vallen.' Als lurker moet je de maps in Valorant tot in de details kennen, en daar je voordeel uithalen.

Als je weet waar je tegenstanders op richten, kan je hen flankeren en aanvallen vanuit de hoeken die zij niet in de gaten hebben . Je moet wel creatief zijn: als je net langs een bepaalde route bent gelopen en een aantal tegenstanders hebt uitgeschakeld in een vorige ronde, is de kans groot dat het andere team nu in dat steegje of in die gang staat te wachten tot je het weer probeert. Door af te wisselen moeten je tegenstanders steeds waakzaam blijven. Voor deze speelstijl zijn Omen en de recent toegevoegde Yoru de beste agenten . Dankzij hun teleportatievaardigheden kan een speler ongemerkt voorbij de tegenstander geraken en hen op een onverwacht moment vanuit de flank aanvallen.

Entry fraggers

Raze is de ideale entry fragger © Riot Games

Ben je eerder iemand die directe actie verkiest en kills wil scoren , dan past de rol van entry fragger perfect bij jouw stijl. Een goede entry fragger moet heel trefzeker zijn. Je bent meestal de eerste speler die een schot lost. Een gewonnen duel betekent dat je nu een speler in het voordeel hebt, een verloren duel net het omgekeerde. Phoenix, Raze en Jett zijn goede agenten om als entry fragger mee te spelen. Ze hebben een soort explosieve kracht en wendbaarheid die nodig zijn om één-op-één-gevechten aan het begin van een ronde te winnen.

Zeek benadrukt nog dat er een groot verschil is tussen entry fraggers en lurkers. 'Lurkers zijn de spelers die een zone van de map bespelen en over de hele map op zoek gaan naar een kill', zegt hij. Ze spelen dus niet in de buurt van de rest van het team. Entry fraggers zijn dan net de spelers die wel bij de groep blijven en focussen op de doelstellingen van de match.

Volgens zeek zijn er wel 'situaties waarin een speler een ronde als entry fragger start en als lurker beëindigt. In Ascent kan je bijvoorbeeld mid control nemen en een speler op mid plaatsen. Die zal dan eerst de rol van entry fragger opnemen en de tegenstander in mid neerschieten. Als je dan A aanvalt en de entry fragger op mid laat spelen, verandert die vanzelf in een lurker.'

Sentinels en Initiators

Sentinels en Initiators zijn niet zo sterk als de andere twee rollen, maar ze hebben andere manieren om het team te ondersteunen . Sentinels, zoals Sage , kunnen teamleden helen of zelfs terug tot leven wekken, of dankzij hun utilities hele gebieden van een map afsluiten met muren of vertragende acties. Zij zorgen misschien niet voor het hoogste aantal kills, maar ze spelen wel een belangrijke rol in een succesvol Valorant-team. Sentinels zijn bovendien vaak de beslissers en in-game teamleiders : zij beslissen volgens welk plan het team gaat spelen en wie precies wat moet doen in een moeilijke situatie. Kan jij het hoofd koel houden? Dan is de rol van Sentinel of Initiator voor jou weggelegd.

Wissel eens af

Ben je nog niet zeker welke rol je wil spelen? Geen zorgen, volgens zeek zijn de beste Valorant-spelers diegenen die eender welke rol in een team kunnen opnemen . Afwisseling is dus zeker een goed idee. Volgens hem is het ook redelijk eenvoudig om een andere rol aan te leren: 'je moet enkel de doelstellingen van je team kennen om het mee aan de overwinning te helpen.'

Wat je moet doen en aan welke verwachtingen je precies moet voldoen binnen je team is het belangrijkste aspect van een succesvol Valorant-team. 'Er is momenteel nog geen goede meta,' zegt zeek, 'er is dus nog veel ruimte voor vernieuwing, zeker nu er een nieuwe agent - Yoru - in het spel is gebracht.' Met andere woorden: er zijn ontzettend veel kansen.

