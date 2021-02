Als het gaat om absolute singletracksnelheid, gaat er niets boven een cross-country (XC) mountainbike met korte veerweg.

Cross-country mountainbiken heeft de afgelopen tien jaar een soort revolutie doorgemaakt. De parcoursen zijn technischer geworden, met enorme rotspartijen, snelle bochten en veel sprongen. Terwijl XC ooit helemaal over hardtails en smalle banden ging, verkiezen professionals nu volledig geveerde fietsen, zwaardere (maar nog steeds erg snel rollende) banden en zelfs telescopische dropper-zadelpennen.

Waar je op moet letten bij een crosscountry-mountainbike

Crosscountry-fietsen hebben agressieve hoeken die de fietser in een voorwaartse positie brengen. Het zadel is direct boven de cranks geplaatst voor maximale kracht via de pedalen en er is een focus op lichtgewicht componenten voor maximale efficiëntie .

Deze fietsen zijn gemaakt om rond racebanen te sprinten en om heuvels op te trekken . De belangrijkste kenmerken zijn onder meer stijve, lichte frames, 29”wielen, vergrendeling op afstand van de ophanging en de minimaal mogelijke veerweg om de angel uit ruwe koersen te halen zonder de voortstuwing te belemmeren. Fietsen hebben meestal een veerweg van ongeveer 100 mm, soms ook minder. Wielrenners kiezen ook voor stijve hardtail-frames voor minder technische wedstrijden, hoewel we in dit artikel alleen volledig geveerde fietsen hebben opgenomen.

Hieronder staan enkele van de beste crosscountry-mountainbikes met volledige vering , en elk is gekozen vanwege zijn snelheid, aantrekkingskracht, bruikbaarheid en referenties (de meeste merken hebben ook een model met alleen een hardtail / voorvering voor minder technische parcoursen).

1. Scott Spark RC

Kate Courtney heeft meerdere titels gewonnen met haar Scott Spark RC © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Scott Spark RC XC-mountainbike Prijs: vanaf € 3320 Maten: S, M, L, XL Frame materiaal: koolstofvezel Wielmaat: 29” Veerweg: 100 mm achter, 110 mm voor

Scott beweert dat zijn Spark RC 'de meest winnende XC-fiets met volledige vering tot nu toe' is - dit lijkt misschien een dubieuze claim als er een ander merk erbij betrokken was, maar het Zwitserse merk hoeft alleen de naam 'Nino Schurter' te noemen om twijfelaars het zwijgen op te leggen. Niet alleen de meervoudige Zwitsers, wereld- en Olympisch kampioen rijdt met een Spark, ook het Amerikaanse fenomeen Kate Courtney.

Het is een populaire keuze voor zowel ambitieuze crosscountry-racers als weekend-Strava-jagers; Scott biedt een breed scala aan bouwopties, waaronder een aantal Contessa-damesmodellen. Hoewel de fiets voorspelbaar handig is qua snelheid, is hij ook redelijk meegaand en gebruikt hij een vork met een veerweg van 110 mm om je door het ruwe terrein te leiden.

2. Canyon Lux

Pauline Ferrand-Prévot op haar Canyon Lux © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Canyon Lux XC-mountainbike Prijs: vanaf € 3430 Maten: S, M, L, XL Frame materiaal: koolstofvezel Wielmaat: 29” Veerweg: 100 mm achter, 100/110 mm voor

Het Duitse merk Canyon heeft de afgelopen jaren zijn stempel gedrukt op zowat elke fietsdiscipline, niet in de laatste plaats in de cross-country. Het heeft misschien wel de snelste en meest opwindende mannelijke en vrouwelijke rijders met Mathieu van der Poel en Pauline Ferrand-Prévot - beiden hebben enkele van de meest indrukwekkende raceoverwinningen van de afgelopen paar seizoenen behaald met de Lux- en Lux WMN-fietsen van Canyon.

Verwacht een stijf, snel frame dat is uitgerust met componenten met een hogere specificatie dan veel andere merken voor hetzelfde budget - Canyon is een bedrijf voor directe verkoop en de prijzen weerspiegelen dat bescheiden prijsmodel.

3. Trek Supercaliber

Trek Supercaliber XC-mountainbike Prijs: vanaf € 4000 Maten: S, M, L, XL, XXL Frame materiaal: koolstofvezel Wielmaat: 29” Veerweg: 60 mm achter, 100 mm voor

De all-out XC-racefiets van Trek wordt gebruikt door mensen als Jolanda Neff en Evie Richards op het WK-circuit. Hij is gebouwd rond de mantra van minimaal materiaal, minimale veerweg en maximale stijfheid, die hij navolgt door zijn unieke IsoStrut-ophangingssysteem dat slechts 60 mm achterwielverplaatsing biedt via flexibele liggende achtervorken, maar die ook een niet te kloppen snelheid en mogelijkheden belooft.

Welk model je ook kiest - of het nu de £ 3.500 Supercaliber 9.7 of £ 10.000 Supercaliber 9.9 XX1 AXS is - je krijgt hetzelfde full carbon frame, waarbij de componenten meer hightech (en lichter) worden naarmate je meer uitgeeft.

4. Specialized Epic

Tom Pidcock op zijn Epic mountainbike © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Specialized Epic XC-mountainbike Prijs: vanaf € 5150 Maten: XS, S, M, L, XL Frame materiaal: koolstofvezel Wielmaat: 29” Veerweg: 100 mm achter, 100 mm voor

Specialized is altijd een grote speler geweest op het crosscountry-racecircuit. Decennialang heeft de volledig geveerde Epic titels op het hoogste niveau gewonnen en door de jaren heen is hij verworden tot zijn nieuwste incarnatie: een levendige maar zeer capabele machine met een ruime cockpit en een relatief ontspannen balhoofdbuishoek (67,5 °) gericht op de uitdagingen van het hedendaagse wielrennen. Dat betekent een verscheidenheid aan technische terreinen kunnen aanpakken, verpletterende beklimmingen en sprinten naar de finish.

Het volledig carbon frame van de fiets zou 100 gram lichter zijn dan de vorige Epic, terwijl de stijfheid verhoogd werd; Specialized beweert dat de herwerkte Brain-achterschokbreker automatisch verstijft wanneer je trapt en soepeler wordt voor ruw terrein. Slim.

5. Orbea Oiz M

Annie Last op een Orbea XC-mountainbike © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

Orbea Oiz M XC-mountainbike Prijs: vanaf € 5500 Maten: S, M, L, XL Frame materiaal: koolstofvezel Wielmaat: 29” Veerweg: 100 mm achter, 100 mm voor

Orbea is een merk uit Baskenland dat het afgelopen decennium beroemd is geworden dankzij zijn zorgvuldig doordachte, performante en hoogwaardige mountainbikes. De Oiz, zijn volledig geveerde crosscountry-fiets, is geen uitzondering, zoals WK-podiumuitdager Victor Koretsky heeft bewezen door niet alleen topresultaten te behalen, maar ook door de meest technische secties op zijn naam te schrijven.