Downhill racen? Dat is zo snel mogelijk een berg naar beneden knallen op het meest ruige, steile, technisch uitdagende parcours dat je maar kan bedenken. Beheerst en gefocust blijven, is daarbij de boodschap. En een degelijke fiets brengt je ook al een heel stuk verder.

Dit is alles wat je wil en zou moeten weten over downhill mountainbiken, één van de populairste en meest spectaculaire fietsdisciplines ter wereld!

1. YT Industries Tues 29

YT Industries zorgde in 2016 voor een drastische verandering in het imago van merken die alleen voor de directe verkoop bestemd zijn, toen het bedrijf een partnerschap aanging met Aaron Gwin. Gwin bewees voor eens en voor altijd dat YT meer dan opgewassen is tegen de kolossen van de World Cup races toen hij met een YT-fiets zijn eerste wereldbeker won. De legendarische Amerikaan rijdt ondertussen voor Intense, maar een andere downhill topatleet, Vali Höll, heeft zijn plek met succes ingenomen.

Er zijn twee eersteklas carbon 29" modellen in het Tues 29-assortiment: de Pro en de Pro Race. Beide modellen bieden waar voor hun geld. Als je van plan bent om aan downhill racing te doen op het hoogste niveau, dan is de Pro Race precies wat je zoekt. Andere plannen? Ook dan is de

2. Commencal Supreme DH 29-27

voor jou de beste keuze. Vooral de laatste editie met z'n grote 29" voorwiel en een kleiner 27,5" achterwiel is een aanrader. Dit is de meest voorkomende fiets in de World Cup downhill races en wordt door heel wat teams gebruikt om eindeloze overwinningen en titels te pakken. En daarmee weet je genoeg, toch?

Als je even snel wilt gaan als de echte pro's, dan is de

3. Canyon Sender CFR

(Canyon Factory Racing) is voor 2021 volledig gereviseerd op basis van de ervaringen van partners Troy Brosnan en Tahnée Seagrave in de World Cup.

Opnieuw wordt hier bewezen dat er geen duidelijk consensus is over de ideale wielgrootte voor downhill racen. De Canyon Sender CFR komt met 29" wielen of met een 29/27,5" opstelling.

4. Atherton Bikes DH Bike