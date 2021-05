en wie weet sta jij binnenkort in de paddock van de Red Bull Racing pit crew tijdens de Belgische GP in Spa-Francorchamps!

Een van de meest krankzinnige records in de Formule 1 dateert van 2004. De F1-wagens waren toen al sneller dan ooit, en daar wist de Colombiaan Juan Pablo Montoya wel raad mee. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië in Monza reed hij een rondje met een gemiddelde snelheid van maar liefst 262,242 km/u!

Ondanks de waanzinnige snelheid is Montoya er toen niet in geslaagd om de pole position te veroveren. Hij reed zijn recordrondje in het eerste deel van de sessie en kon die tijd later, toen de startplekken verdeeld werden, niet evenaren. Het was Rubens Barrichello die de pole kon pakken, dankzij een gemiddelde snelheid van 260,395 km/u. Ook niet slecht!

Er is één record dat met de huidige reglementen nooit meer verbroken kan worden: dat van de jongste F1-coureur ooit. En het is onze Max Verstappen die dat record op z'n naam heeft staan. Hij was maar 17 jaar, 5 maanden en 15 dagen oud toen hij in 2015 meedeed aan de Grand Prix van Australië , zijn eerste F1-race ooit. Coureurs moeten nu minstens 18 jaar oud zijn om deel te nemen aan F1-wedstrijden.

Max heeft niet één, maar twee wereldrecords op z'n naam staan! In 2016 won hij de Grand Prix van Spanje . Hij was toen 18 jaar, 7 maanden en 15 dagen oud, en daarmee de jongste GP-winnaar aller tijden.

