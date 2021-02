In een sport waarin alles draait om verbluffende vaardigheden en snelheden, is de

pitstop

misschien wel een van de meest indrukwekkende aspecten van de Formule 1. In de tijd die nodig is om even met je ogen te knipperen, geven de pitstopteams blijk van een

ongelooflijke focus en coördinatie

in een prachtige choreografie die zo doeltreffend is dat wat minuten zou moeten duren, in enkele secondes gefikst wordt.

biedt kijkers de kans om te zien hoe dit ongelooflijke teamwork telkens weer tot een goed einde wordt gebracht en wat de pitstop betekent voor zowel de piloten als hun team. Voor een

spannende blik achter de schermen

is The History of the Pit Stop een must.