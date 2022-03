Dit zijn de beste F1-teams aller tijden!

Welk Formule 1-team heeft door de jaren heen de meeste constructeurstitles verzameld? En welk team heeft de meest succesvolle coureurs? Dit is de top 5 van de beste F1-teams aller tijden, gebaseerd op de verhouding tussen aantal gestartte en gewonnen races. En geloof ons, je zult versteld staan!

01 McLaren: 23.1%

McLaren is een van de oudste en meest succesvolle F1-teams © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Het beroemde team werd in 1963 opgericht door de Nieuw-Zeelander Bruce McLaren en maakte drie jaar later zijn F1-debuut tijdens de Grand Prix van Monaco. Het is het op één na oudste nog actieve F1-team (na Ferrari) en een van de meest succesvolle teams in de geschiedenis van de topklasse. Tenminste wat betreft het aantal coureurstitels en constructeurstitels in het wereldkampioenschap.

Het team won zijn eerste titel in het seizoen 1974, en won nog twee wereldkampioenschappen voor constructeurs in 1984 en 1985, dankzij het powerhouse duo van Niki Lauda en Alain Prost . De lijst van Formule 1-wereldkampioenen die in een McLaren-cockpit hebben gezeten is lang en omvat enkele van de beste F1-coureurs aller tijden , waaronder legendes als Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen en Lewis Hamilton .

Met acht constructeurstitels en twaalf coureurstitels op zijn naam heeft McLaren logischerwijs een plaats in ons pantheon. Maar het aantal gewonnen races in verhouding tot het aantal gemaakte starts geeft het team slechts de zesde plaats in de rangschikking: het heeft 902 keer meegedaan en 183 keer gewonnen. Winstpercentage: 23.1%.

02 Red Bull Racing en Ferrari: 23.1%

Red Bull Racing en Ferrari © Getty Images / Red Bull Content Pool

Toen het pas opgerichte Red Bull Racing team zijn debuut maakte op de Australische Grand Prix in 2005, was het zijn ambitie om bij de besten te horen. David Coulthard , Christian Klien en Mark Webber werkten hard in de eerste jaren voordat ze echt explodeerden in het seizoen 2009 .

Het duo van Sebastian Vettel en Mark Webber bezorgde Red Bull Racing tussen 2010 en 2013 vier opeenvolgende constructeurstitels. Sindsdien heeft het team nooit een Formule 1-seizoen onder de vierde plaats beëindigd. Tot op heden heeft Red Bull Racing deelgenomen aan 325 races en er 75 gewonnen , wat neerkomt op een winstpercentage van 23.1% .

Ferrari heeft exact dezelfde score en deelt daarmee de vierde plaats met Red Bull Racing. Het enige verschil is dat het Italiaanse team al sinds 1950 racet. Het resultaat: 238 overwinningen uit 1.030 Grand Prix starts , wat de Scuderia aan de leiding brengt in beide categorieën.

03 Vanwall: 32.1%

Sir Stirling Moss © Getty Images / Red Bull Content Pool

Derde plaats, maar de eerste verrassing! Het Britse team Vanwall was tussen 1954 en 1960 actief in de Formule 1. De eerste wereldtitel voor constructeurs werd behaald in 1958, dankzij het duo Sir Stirling Craufurd Moss en Charles Anthony Standish (bekend als "Tony") Brooks.

Hoewel dit Vanwall's enige constructeurstitel is, heeft het team 9 van zijn 28 Grands Prix gewonnen , wat neerkomt op een winstpercentage van 32.1% . Een blast from the past, zoals ze zeggen.

04 Brawn GP: 47.1%

Martin Brundle in de Brawn GP 001 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Het Brawn GP-team heeft weinig starts op zijn naam staan: zijn bestaan is beperkt gebleven tot één seizoen . Het team werd begin maart 2009 gevormd na de overname van het Honda Racing F1 Team en begon zijn seizoen enkele weken later in Australië.

Managing Director Ross Brawn heeft een echte coup gepleegd met de atypische Brawn BGP 001, want het team van Jenson Button en Rubens Barrichello begon zijn F1-carrière met een een-twee finish. Aan het eind van het seizoen had het team acht overwinningen geboekt, 172 punten in het wereldkampioenschap behaald en zowel de coureurstitel als de constructeurstitel in de wacht gesleept. Het team werd toen voor het grootste deel verkocht aan Mercedes Benz en reed het volgende seizoen als Mercedes Grand Prix. Niettegenstaande, met hun winstpercentage van 47.1% , staat Brawn GP op een verdiende tweede plaats.

05 Mercedes: 49.8 %

Red Bull Racing tegen Mercedes: het spannendste F1-duel © Getty Images / Red Bull Content Pool

De overname van Brawn GP heeft het Mercedes-team in zijn meest dominante periode in de geschiedenis van de Formule 1 gebracht. En om het seizoen 2010 goed te beginnen, verbond het team zijn lot aan dat van F1-legende Michael Schumacher , bijgestaan door de jonge Nico Rosberg . Twee van de beste F1-coureurs in de geschiedenis.

In 2013 nam een zekere Lewis Hamilton de cockpit over van Schumacher. Het team veroverde meteen de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 360 punten, tegenover de 596 van Red Bull Racing. Het was echter de start van het hybride tijdperk in 2014 die echt het begin van Mercedes' dominantie markeerde: sindsdien heeft het team al 8 jaar op rij de wereldtitel voor constructeurs in handen.

Maar het team is niet van gisteren. Tussen 1954 en 1955 was Mercedes reeds bij de Formule 1 betrokken, maar dan onder de naam Daimler-Benz AG. Twee jaren waarin een zekere Juan Manuel Fangio twee wereldtitels won. Als men deze twee periodes optelt, heeft Mercedes aan 249 races deelgenomen en een ongelooflijke 124 overwinningen behaald . Dit geeft hen een ongekend winstpercentage van 49.8% .