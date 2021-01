Of je nu op Xbox, PlayStation, pc, Switch of mobiel speelt, 2021 belooft sowieso een goed jaar te worden voor gamers. En nu de lanceringen van de PS5 en Xbox Series X achter de rug zijn, kunnen we ons allemaal focussen op wat echt telt: de games zelf.

Dit zijn de games waar wij in 2021 het meest naar uitkijken!

Halo Infinite

Consoles : Xbox Series S/X, Xbox One en pc

Release date: Najaar van 2021

Halo Infinite is waarschijnlijk de meest langverwachte Xbox Series X game van Microsoft, ondanks de controverse die heerst rond de ontwikkeling ervan. Hoewel de nieuwste game in de iconische Xbox-serie - die belooft door te gaan met het verhaal van de stoere Spartaanse supersoldaat Master Chief - in de afgelopen maanden een aantal van zijn belangrijkste ontwikkelaars heeft verloren, is Microsoft er duidelijk op gebrand om dit de beste FPS ooit te maken. En om dat te kunnen garanderen, is de lancering uitgesteld tot een nader te bepalen datum in het najaar van 2021.

Infinite moet een meer open wereld Halo-spel zijn dat optimaal gebruik maakt van de opmerkelijke kracht van de XBox Series S/X om de 'TacMap' te maken: een speciale tool die laat zien hoe je verschillende delen van de Halo-ring kan verkennen. Als je op zoek bent naar een grootse game, dan moet deze zeker op je lijstje komen!

Horizon: Forbidden West

Consoles : PS4 en PS5

Release date: 2021

Het vervolg op Horizon Zero Dawn - een van Sony's populairste nieuwe IP's uit het PS4-tijdperk - werd in juni 2020 aangekondigd tijdens de spannende E3-conferentie van PlayStation. Horizon Forbidden West vervolgt het verhaal van Aloy en pakt het op na de gebeurtenissen van de eerste game. Aloy is nieuwsgierig om meer te weten te komen over de post-apocalyptische wereld om haar heen, en reist naar de wilde grens van Amerika. Daar komt ze terecht in meer gevaar dan ooit tevoren...

De nieuwe, westerse omgeving neemt ons mee naar de habitat van imposante mechanische dieren - waaronder ook mammoeten en alligators volgens de trailer - en zal naar het schijnt ook focussen op de onderwaterwereld!

Hitman 3

Consoles : pc, PS4, PS5, Xbox Series S/X en Xbox One

Release date: 20 januari 2021

Agent 47 komt terug, en hij vult alvast zijn koffer met dodelijke gadgets voor het meest intieme en professionele contract in zijn hele carrière. IO Interactive's sublieme stealth trilogie komt tot z'n einde met Hitman 3, en de inzet is nog nooit zo hoog geweest. Verwacht een internationale samenzwering te ontrafelen, naar waanzinnige locaties te reizen en een aantal duivelse, gecompliceerde executies uit te voeren.

Trailers en teasers tot nu toe bevestigen dat we op jacht gaan naar targets in een wolkenkrabber in Dubai, een oud Engels landhuis, een neonachtige Chinese stad, en nog veel meer. Als je de locaties van de voorbije twee games in de nieuwe titel importeert, heb je trouwens meer dan 20 speelbare levels in één game - allemaal tot leven gebracht met scherpe 4K en in 60fps dankzij de indrukwekkende Glacier Engine van IO. Een essentiële aankoop voor stealth-fans!

Monster Hunter Rise

Console: Nintendo Switch

Release date: 26 maart 2021

Na het nogal mainstream Monster Hunter: World is de serie nu klaar om de markt weer te domineren. Met Monster Hunter Rise verschuift de serie naar Capcoms indrukwekkende RE Engine (die op zijn beurt ook op de Switch zal debuteren).

Het nieuwe spel heeft minder laadschermen, meer open gebieden en nieuwe viervoeters die beloven het spel boeiender te maken dan ooit. Beter nog, de serie lijkt zijn goofy oorsprong teruggevonden te hebben en stapt af van de meer serieuze toon die we zagen in Monster Hunter: World. Voor zowel puristen als nieuwkomers wordt dit een hit!

Guilty Gear -Strive-

Consoles: PS4 en PS5

Release date: 9 april 2021

Guilty Gear -Strive- wordt het zevende deel in de geliefde serie en demonstreert de technische tovenarij van ontwikkelaar Arc System zoals nooit tevoren.

"De beproevingen van de helden en schurken van de serie zullen eindelijk worden opgelost", zegt Arc System Works over het nieuwe spel. Daarmee laten ze uitschijnen dat we aan het einde komen van een off-the-wall anime plot dat al 20 jaar meegaat. En met flitsende graphics en een gevechtssysteem dat diep genoeg is om zelfs Street Fighter of Tekken uit te dagen, wordt dit misschien wel een van de meest stijlvolle, indrukwekkend uitziende vechtspellen op de markt!

Battlefield 6

Consoles: PS5, Xbox Series S/X en pc

Release date: 2021

Hoewel de meeste details over Battlefield 6 nog steeds in mysterie gehuld zijn, weten we wel al dat de game de nieuwe hardware tot het uiterste zal drijven en "gericht zal zijn op nieuwe innovatie die mogelijk wordt gemaakt door next-gen-platforms."

Onlangs zagen we de ontwikkelaar zich opnieuw op bekend terrein begeven met beide World Wars (WW1 in Battlefield 1 en WW2 in Battlefield 5). Of de nieuwe game nu naar de Stille Oceaan, Vietnam of een modernere setting trekt, is nog niet bekend. Maar zelfs als de setting niet naar je zin is, kan je verwachten dat DICE's nieuwe titel op z'n minst een schitterende demonstratie zal zijn van wat de Frostbite engine precies kan bereiken op de nieuwste hardware. Verwacht vernietigbaarheid, levensechte graphics en een prachtig kaartontwerp!

Far Cry 6

Consoles : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X en pc

Release date : Mei 2021

Far Cry 6 speelt zich af op Cuba. Maar niet echt Cuba, nee, want deze keer voert het hoofdpersonage een 'vrijheidsstrijd' in een 'tropisch paradijs bevroren in de tijd' genaamd Yara. Onder de heerschappij van dictator Anton Castillo (gespeeld door Giancarlo Esposito, voor als je nieuwsgierig was) zal Far Cry 6 blijkbaar een tikkeltje genuanceerder zijn op het vlak van politieke opvattingen dan de voorbije releases.

Je gaat de strijd aan in Yara, waar het volk Castillo en zijn corrupte regime probeert af te zetten. Als revolutionair word je geacht de opstand te leiden - of er in ieder geval een belangrijke rol in te spelen. Ubisoft belooft dat je personage meer agency zal hebben dan we tot nu toe in Far Cry hebben gezien, en dat je acties gevolgen zullen hebben voor zowel het verhaal als de world state. Oh, en je kan een boze Teckel als metgezel nemen - hij heet Chorizo!

Deathloop

Consoles : PS5 en pc

Release date: Juni 2021

Arkane Lyon en Bethesda lanceren in het nieuwe jaar een gloednieuwe IP, Deathloop, en het ziet ernaar uit dat die al het goede van het meesterwerk Dishonored heeft gebundeld in een gladde, stijlvolle retro-sci-shooter. Het spel draait om twee moordenaars die elkaar steeds weer omleggen in een tijdlus vol dodelijke kansen en losgeslagen sociopaten. Cool, hè?

Of je nu je rivalen wilt neerhalen met een machete, hun hersens eruit wilt blazen met een shotgun of wilt teleporteren met een of andere futuristische techniek: het kan allemaal in Deathloop. Verwacht een minutieus level design, systemen op systemen op systemen als het gaat om mechanica en een eersteklas productie. Deze game heeft alles om Bethesda's volgende monsterhit te worden!

Back 4 Blood

Consoles : PS4, PS5, Windows PC, Xbox One en Xbox Series X

Release date : 22 juni 2021

Back 4 Blood koppelt de chaos van multiplayer co-op overleven aan de bloederige horror van een zombie-apocalyps. Nice! Tussen de indrukwekkend grote zombies en de verwilderde ondoden die jagen op je bloed door lijkt het erop dat de studio weer op het juiste spoor zit nadat de noodlottige Evolve hen voor ruim zes jaar deed onderduiken. Dit spel werd vorig jaar al voor het eerst aangekondigd, maar nu begint het project eindelijk vorm te krijgen - en het ziet eruit als een echte knaller!

It Takes Two

Consoles : PS4, PS5, Windows PC, Xbox One en Xbox Series X

Release date : 26 maart 2021