Oud maar nooit uit te spelen. Een paar games die twintig jaar of langer geleden furore maakten, doen dat nu nog steeds (of opnieuw). De lijst is langer dan je zou denken, maar hieronder vind je alvast onze favorieten !

1. Age of Empires II: Age of Kings

Age of empires © Ageofempires

Origineel: 1999

Een klassieker in het real-time strategiegenre die 20 jaar geleden de top deelde met WarCraft. De bedoeling van het spel is om een zich ontwikkelende beschaving te managen en een oorlogseconomie uit te bouwen waarmee je elke rivaal van de map kan vegen. Goed voor uren, dagen, maanden, jaren spelplezier!

2. Final Fantasy VII

Final Fantasy © Final Fantasy

Origineel: 1997

Deze game is hét oervoorbeeld van een Japanese Role Playing Game (JRPG). Met een episch verhaal, personages die ondertussen wereldberoemd zijn geworden én een uitvoering in spectaculaire graphics (voor die tijd tenminste). De game is groots genoeg om er ook een paar succesvolle remakes van te maken. Deel 1 kregen we al in 2020 en is een perfecte combinatie van trouw aan het origineel en vernieuwing met een geüpdatet combatsysteem.

3. Resident Evil 2

Resident Evil © Resident Evil

Origineel: 1998

Eind jaren '90 was dit een van de games die zombies - en daarmee ook horror in het algemeen - tot een interactieve beleving maakte. X aantal afleveringen en bijna evenveel Hollywoodfilms later kreeg Resident Evil 2 in 2019 een langverwachte remake. De gameplay werd aangepast naar de verwachtingen van de moderne speler, maar de donkere, spannende ziel bleef gelukkig wel behouden.

4. Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2

Tony Hawks Pro Skater © Tony Hawks Pro Skater

Origineel: 1999 en 2000

Nog zo’n serie die vandaag helemaal terug is van eigenlijk nooit echt weggeweest. De fantastische remakes zijn in 2020 gebundeld als Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, een absolute must have voor elke gamer die ook liefhebber is van skateboarding! En van de hele skatecultuur zoals die rond de millenniumwissel een van haar vele grillige hoogtepunten bereikte.

5. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The legend of Zelda © The Legend of Zelda

Origineel: 1993

Een kwarteeuw geleden verscheen het origineel voor de Game Boy en vijf jaar later ook voor de Game Boy Color. Als je deze consoles moet googelen, weet je ook meteen dat de reïncarnatie van de game op Switch in 2019 al ver over tijd was. Ook hier geldt: een perfecte mix van de originele action-adventure gameplay met moderne graphics.

6. Counter-Strike

Counterstrike © Counterstrike

Origineel: 1999

Deze tactische shooter is gegroeid uit een mod voor Half-Life (vandaar trouwens het streepje tussen Counter en Strike) en is eigenlijk nooit verdwenen, maar eerder geëvolueerd. Van een gratis mod naar versies op console en via upgrade na upgrade uiteindelijk tot het nog steeds immens populaire en competitieve Counter-Strike: Global Offensive - of GS:GO zoals miljoenen spelers het vandaag kennen.

7. Mafia

Mafia © Mafia

Origineel: 2002