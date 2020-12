Met al die gloednieuwe consoles en releases voor PlayStation en Xbox zouden we bijna vergeten dat ook Nintendo Switch dagelijks miljoenen gamers een unieke gamebeleving bezorgt. Hoog tijd dus om ook voor die console eens onze favorieten op te lijsten!

Dit zijn de coolste games voor Nintendo Switch!

Animal Crossing: New Horizons

Hyrule Warriors Age of Calamity

Ori and the Will of the Wisps

51 Worldwide Games

Paper Mario: The Origami King

The Wonderfull 101 - Remastered

FIFA 21

Pikmin 3 - Deluxe

1. Animal Crossing: New Horizons

De meeste games speel je puur voor het plezier, maar dat is niet per se hetzelfde als ontspanning. Bij deze Animal Crossing: New Horizons is dat absoluut wel het geval. Je krijgt een paradijselijk eiland dat je helemaal zelf mag uitbouwen, inrichten en bevolken. En dat allemaal op je eigen tempo. Dus als je even genoeg hebt van je groentetuin, dan ga je gewoon een half uurtje vissen, de natuur verkennen of een praatje slaan met andere bewoners. Een verslavende game waarbij je weinig hoeft te doen om toch het gevoel te krijgen dat je iets hebt bereikt. En da's zeldzaam!

2. Hyrule Warriors: Age of Calamity

Dit is een geweldige actie-rpg die zich 100 jaar voor de gebeurtenissen van Breath of the Wild afspeelt in het Zelda-universum. Het voelt vertrouwd aan voor de fans van die legendarische reeks, maar is tegelijkertijd ook verfrissend anders - niet in het minst dankzij de fantastische co-op. Maar ook wie solo speelt, mag zich aan een geweldig avontuur van epische proporties verwachten, vol tactische gevechten, memorabele personages en een wereld die goed is voor uren, dagen, weken en misschien zelfs maanden spelplezier.

3. Ori and the Will of the Wisps

Laat je niet misleiden door de op het eerste gezicht grote cutie-factor van deze geweldige opvolger van het al even geweldige Ori and the Blind Forest. Deze 2D metroidvania platformer zweet sfeer, scoort de soepelste besturing sinds Rayman en getuigt van een grote liefde voor de betere Studio Ghibli-films.

4. 51 Worldwide Games

Van domino tot airhockey en van backgammon tot vier op een rij, mens erger je niet, schaken, poker, darts... en nog tientallen andere spelletjes die je in je eentje of met twee of meer kan spelen. Wie gezelschapsspelletjes ondertussen al kotsbeu was, herziet z'n mening best nog eens!

5. Paper Mario: The Origami King

Voor één keer is het niet Bowser die Princess Peach ontvoert, maar wel Olly, de zelfverklaarde Origami King. En dat betekent de start van een geweldig 3D actie-rpg-avontuur. Onderweg los je creatieve puzzels op, help je de vele (on)bekende personages en sommigen zullen je bijstaan in de best tactische gevechtsscenario’s. Een kleurrijke, vermakelijke en slimme game vol unieke vondsten die spelers van elke leeftijd kan (en zal!) bekoren.

6. The Wonderful 101: Remastered

Het regent de laatste tijd remakes en remasters van grote games, en wij zijn maar al te blij dat ook minder gekende titels zo een extra leven krijgen. Dat geldt zeker in het geval van de Wii-U klassieker The Wonderfull 101. Je voert hier een groeiend leger superhelden aan en probeert er omgevingspuzzels mee op te lossen en alsmaar uitdagender vijanden mee te overwinnen. Denk: een krioelende massa exotische personages die je met tactische megabot-transformaties in gigantische zwepen, vuurwapens of andere vormen morft.

7. FIFA 21

Waar de editie van vorig jaar de focus legde op meer controle over de verdediging, doet FIFA 21 nu hetzelfde met de aanval. Daarnaast scoort het verbeterde positiespel van de spelers die niet aan de bal zijn, minstens zoveel impact op de nu nóg geloofwaardiger voetbalbeleving. De carrière-modus is verfijnd en, ook al moet de Switch het zonder de straatvoetbal-Volta modus doen, je krijgt nog steeds de beste virtuele solo-, coöp- en competitieve voetbalkick van het moment.

8. Pikmin 3 - Deluxe