Een terugblik op de beste games voor PS4!

Hoewel er de komende tijd nog heel wat games zullen verschijnen die je op beide consoles kan spelen, nadert het afscheid van de PS4 langzaam maar zeker met de komst van de PS5... En dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus daarom: Dit zijn de PS4-games die ons de laatste jaren het meest konden bekoren!

Uncharted 4: A Thief’s End

Soms ongemakkelijk, maar over de hele lijn uiteindelijk weergaloos. Zo zag het weerzien met Nathan Drake eruit in de vierde Uncharted, een blockbusteravontuur dat filmische spektakelactie combineert met een uitstekend scenario en een bijzonder vlotte gameplay. Kortom: Topper.

Until Dawn

Een groepje tieners ontmoet elkaar op een afgelegen plek hoog in de bergen. Het lijkt wel op het begin van een horrorfilm… En dat is het ook. Jouw keuzes bepalen volledig wie het overleeft en wie niet. Al weet je lang niet altijd op voorhand welke gruwelijke gevolgen een onschuldige beslissing kan hebben...

Bloodborne

De studio achter de meedogenloze en sombere fantasy-rpg’s Demon Souls en Dark Souls maakte van Bloodborne een iets vlotter draaiende, meer offensieve en minstens even diepe actie-rpg beleving. Oh ja, en je kan andere solospelers helpen… of het hen net extra moeilijk maken.

Horizon Zero Dawn

Je komt hier terecht in een sciencefictionsetting waarin de mensheid naar barbaarse niveaus is teruggeschroefd en probeert te overleven in een wereld vol levensgevaarlijke, autonome robots. Voeg daar nog een sterke heldin, een episch avontuur en een bijzonder vloeiende gameplay aan toe, en je weet waarom de opvolger nu al een van de meest geanticipeerde titels voor de PS5 is!

God of War

Deze reboot ruilde de Romeinse mythologie in voor de Noorse en toonde zowel de oude als de nieuwe generatie een Kratos die door meer dan alleen maar wraakgevoelens gedreven werd. Intens, menselijk en zonder ook maar een streepje gas terug te nemen als het om ultrabrutale combat gaat.

Detroit: Become Human

Met Detroit: Become Human combineert Quantic Dream het beste uit Heavy Rain en Beyond: Two Souls én weert het tegelijkertijd de minpuntjes van deze voorgangers. Een relevant toekomstbeeld met sterk acteerwerk, uitgediepte personages én elke actie die doorweegt op het verloop van het verhaal maken van deze game een absolute aanrader voor PS4.

Death Stranding

Kojima’s hiking simulator viel niet bij iedereen in de smaak, maar wie bereid was om mee te gaan in dit bevreemdende avontuur werd daar dubbel en dik voor beloond. Het is een post-apocalyptische beleving waarbij tegenover elke ‘onhandigheid’ een dozijn inventieve en aangenaam verrassende momenten staan. Bloedmooi, hartverscheurend, angstaanjagend, diep… Deze game is het allemaal!

The Last of Us Part II