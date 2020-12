Deze games moet je checken in december!

Met de langverwachte komst van een nu al legendarische Cyberpunk 2077, de terugkeer van Medal of Honor met een VR-beleving én een boeiende kijk op Griekse mythologie in Immortals: Fenyx Rising heeft de laatste maand van het jaar weer heel wat leuks voor ons in petto. Welke speel jij zeker?

Cyberpunk 2077

Laten we er geen doekjes om winden: Cyberpunk 2077 is dé game waar iedereen het langst en het hardst naar uitgekeken heeft sinds Part II van The Last of Us. Het is een donkere, smerige en complexe maar overtuigende kijk op een hightech- en low life-toekomst in een open wereld. Met diepe rollenspelelementen die samen met je keuzes nagenoeg elk onderdeel van het verhaal en de gameplay bepalen - en Keanu Reeves als sidekick!

Verschijnt op 10 december voor pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S.

Immortals: Fenyx Rising

De Griekse goden doen een beroep op een jonge held(in) om een eeuwenoude, machtige vijand van hun grondgebied te verjagen. Het resultaat? Een open wereld actie-rpg dat op papier behoorlijk goed lijkt op Assassin’s Creed: Odyssey, maar al snel terecht z'n eigen naam maakt. Immortals speelt extreem vlot en combineert actie met hypermobiliteit, slimme omgevingspuzzels én een bevredigend intense, tactische combat. En laat je vooral niet misleiden door de 12+ op de verpakking en de kleurrijke visuele stijl...

Verschijnt op 3 december voor pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One en Xbox Series X/S.

Medal of Honor: Above and Beyond

Op een ‘gewone’ volgende Medal of Honor-game is het nog even wachten, maar deze VR-versie Above and Beyond stilt onze honger voorlopig wel. In de game ben je een geheim agent en een Franse verzetsstrijder die gedropt wordt in spannende WOII-scenario’s. Je speelt de hoofdrol in je eigen actiefilm of neemt het op tegen andere spelers in de multiplayer. En voor wie zijn of haar duimen even wil laten rusten, is er een docu-gedeelte waarin je kennismaakt met echte veteranen.

Verschijnt op 11 december voor Oculus Rift en Steam VR.

Chronos: Before the Ashes

Dit is een donkere fantasy actie-rpg waar je als eenzame held door massa’s monsters hakt en - hoe kan het ook anders - de wereld probeert te redden. Je hebt het waarschijnlijk allemaal al eerder gehoord, gezien en gespeeld, maar deze Chronos: Before the Ashes is zodanig goed gemaakt, dat dit je terecht worst zal wezen. De game voert bovendien ook nog eens een mechanisme op dat je spelpersonage een jaar ouder maakt elke keer je hem laat doodgaan. De 13e in het dozijn? Echt niet!

Verschijnt op 1 december voor pc, PS4 en Xbox One

MXGP 2020

Modder, zweet en glorie. Dat is wat de 2020-editie van de - niet altijd even geslaagde - officiële motorcross-serie MXGP belooft. En het is raak deze keer, met alle 68 riders uit de MXGP en MX2 van dit seizoen én de 19 circuits! Heb je die helemaal uitgewoond in single en multiplayer? Dan kan je echt off-road gaan in de waypoint-uitdagingen of uren slijten in de track editor om een circuit-op-maat voor jezelf en je vrienden te maken. Een uitstekende game op elk platform - en nóg beter op de PS5.