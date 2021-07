We hebben spectaculaire actie, een blik achter de schermen en zelfs een masterclass in custom builds. Combineer dat met enkele van de grootste namen in de motorcross en daarbuiten en je hebt urenlang motor-entertainment binnen handbereik!

Ryan Dungey: homegrown hero

Ryan Dungey heeft een indrukwekkend palmares: hij won vier AMA Supercross Championships, drie AMA Motocross-titels en won drie keer de Motocross of Nations (MXoN) als lid van Team USA. Toch bleef de scherpe motorcrosser uit Minnesota een van de aardigste en meest bescheiden renners in de sport. We volgden Dungey op een rit terug naar zijn roots en een op maat gemaakt circuit in de maïsvelden van de Midwest.

Homegrown

Tyler Bereman leeft zich uit in Red Bull Imagination

Freerider- en FMX-ster Tyler Bereman gaat naar het landelijke Kansas om zijn ultieme FMX-speeltuin te bouwen met meester-circuitbouwer Jason Baker. In deze driedelige reeks bouwen ze een spectaculair parcours in de open prairies van de Great Plains.

In deze aflevering daagt Bereman een selectie topcrossers uit. Check hier hoe Cole Seeley, Colby Raha, Ryan Sipes, Vicki Golden, Tom Parsons en Josh Hansen op zoek gaan naar de perfecte lijn!

The Session

VS versus de wereld op de MXoN

Het is Europa tegen Amerika en de spanning stijgt tijdens de Motocross of Nations . Team USA is het meest succesvolle team in de geschiedenis van de competitie, maar zijn ze na een decennium zonder overwinning aan het einde van hun Latijn? Dat zou moeten veranderen met het thuisvoordeel, aangezien de MXoN naar Red Bud, Michigan gaat. Team Frankrijk heeft echter andere plannen, aangezien ze hun vijfde opeenvolgende titel najagen. Ondertussen hebben ook de Nederlanders een sterk team, onder leiding van wereldkampioen Jeffrey Herlings. Het is een clash met in de hoofdrol de beste rijders ter wereld, met Tony Cairoli, Eli Tomac, Kenny Roczen en vele anderen.

Motocross of Nations: Europe VS America

Krijg de beste inside information over de supercross dankzij Moto Spy

Maak van de Red Bull Moto Spy je favoriete bron voor het AMA Supercross Championship. De Moto Spy gaat achter de schermen om er de cruciale verhalen van de beste podcasts, uitzendingen en experts te vinden, en schaduwt de beste supercross-rijders thuis, in competitie en tijdens training. In deze aflevering kijken de experts naar de favorieten van het kampioenschap: Ken Roczen heeft alles in huis om de titel te winnen, maar op de een of andere manier greep de Duitser er toch naast. Nu heeft hij in de nieuwe KTM-aanwinst een nieuwe rivaal gevonden: de hardrijdende, rechtdoorzee Cooper Webb. Wie komt er als beste uit de bus?

Große Persönlichkeiten sind große Fahrer

Aaron Colton maakt customizen cool

In deze serie opent streetstyle motorstuntrijder Aaron Colton zijn garage terwijl hij drie custom motorfietsen bouwt, voordat hij zijn blinkende nieuwe machine laat racen in competities. In aflevering één vecht Aaron tegen de klok om een bescheiden Honda CR125-clunker te restaureren en om te bouwen tot een wedstrijdmotor om te racen op de Red Bull Day in “the Dirt” in Glen Helen. Volg Colton terwijl hij door onderdelenlijsten ploetert en de werven van leveranciers afspeurt op zoek naar een geschikte motorfiets, voordat hij aangepaste onderdelen bestelt en bewerkt om er een verbluffende customized tweetaktmotor van te maken.

Rebuilding a 2-stroke dream bike

Dakar-winnaar Toby Price racet tegen MotoGP™-ster Jack Miller

Toby Price is een tweevoudig Dakar Rally-winnaar, terwijl Jack Miller de geweldige Casey Stoner opvolgt als MotoGP™-rijder voor Ducati. Maar terwijl ze aan het racen zijn, dromen ze er stiekem van om door het Australische platteland te crossen. Als junior werd Jack zelfs vijfvoudig Australisch Dirt Bike-kampioen en hoewel Toby een offroad-kampioen is, begon hij in de motorcross. Beide mannen kennen dus hun weg op een motorcircuit. Ga met ze mee terwijl ze teruggaan naar hun roots in het landelijke Queensland. De verliezer ‘wint’ een waardeloos kapsel.

Toby Price vs Jack Miller

Top 5 momenten uit Red Bull Straight Rhythm 2019

Neem een supercrossbaan, maak ze recht en nodig enkele van de beste rijders ter wereld uit om te strijden in een reeks unieke sprintraces. Dat is het mooie aan Red Bull Straight Rhythm. Herbeleef hier de beste momenten van de editie 2019 – met Ken Roczen, Cooper Webb en Josh Hansen – en kijk uit naar de cameo van de geweldige showman Travis Pastrana.

Red Bull Straight Rhythm 2019: Top 5 moments

Ryan Sipes – de renaissanceman van de motorsport

Ryan Sipes is de meest veelzijdige rijder ter wereld: heen gerespecteerde motorcross- en supercross-prof, hij racete op flat track, werd de eerste Amerikaan die de beroemde ISDE won en probeerde zelfs FMX. In deze serie stelt de motorrijder uit Kentucky zijn vaardigheden op de proef met een bucketlist van offroad-races, waaronder de Red Bull Erzbergrodeo en Red Bull Straight Rhythm. En waar kan je beter beginnen dan op de Daytona Bike Week in de Sunshine State? Volg Sipes over elke hobbel, sprong, glide en slip terwijl hij de AMA Supercross-, Grand National Cross-Country- en Flat Track-races trotseert in een bloedstollende wedstrijdweek.

Daytona Bike Week