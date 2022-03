De Stitched 720 is een van de weinige full suspension dirt/slope fietsen die als complete build verkrijgbaar zijn, maar ondanks het gebrek aan concurrentie is Canyon er toch in geslaagd om een geweldig pakket samen te stellen met een relatief bescheiden prijskaartje. De iets stevigere voorband dan je op de meeste van de complete hardtails aantreft, geeft een indicatie van waarvoor de fiets bedoeld is: grote jumps, hoge snelheden, fantastische tricks. Zin in?