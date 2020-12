De Rockhopper is al sinds het begin van het merk een onmisbaar onderdeel van het assortiment van Specialized en blijft ook vandaag een heel veelzijdige fiets voor lichtere trail riding en single track. Het

is de goedkoopste fiets met 29 inch wielen in het assortiment, en is gebouwd rond een degelijk frame dat geschikt is voor upgrades naarmate je zelf beter gaat rijden.