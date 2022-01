De reeks is momenteel aan z'n

derde seizoen

bezig. De eerste aflevering vertelt het verhaal van Khothalang Leuta, een meisje uit een klein dorp in Afrika dat begonnen is met rijden op een pumptrack in haar buurt voor de fun, maar ondertussen al deelgenomen heeft aan het wereldkampioenschap Red Bull Pump Track in Lissabon in 2021. En haar verhaal is niet de enige fietsgerelateerde podcast in de serie. Je kan onder andere ook luisteren naar downhill MTB-atleten Valentina Höll en

die hun ervaringen delen over hoe het is om aan de top van hun sport te staan.