Een franchise die zo consistent uitstekend is en die ook elk jaar zijn eigen hoge normen weet te overtreffen, is een zeldzaamheid. Maar dat is precies wat de F1-serie van Codemasters doet.

Milestone's MotoGP 21 is de 11e game in de raceserie voor tweewielers en de nieuwste versie bewijst overduidelijk dat de game jaar na jaar beter en krachtiger wordt. Nu illustreert de game, die absoluut verbluffend is, het werk dat de ontwikkelaars hebben gedaan om elk element van de sim te verfijnen. Het doel? Een buitengewoon realistische race-ervaring leveren, boordevol features.

Ok, we weten dat dit misschien ietwat gedurfd overkomt, maar de bereidheid van Codemasters om een enorme hoeveelheid inhoud aan DIRT 5 toe te voegen, rechtvaardigt de aanwezigheid van de game op deze lijst. De door modder en stof ploeterende rallysimulator werd enthousiast onthaald bij de release, en is alleen maar sterker geworden omdat de ontwikkelaars extra functies, modi, voertuigen en nog veel meer aanbieden waar spelers van kunnen genieten.

