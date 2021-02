Door welke virtuele bochten raas jij dit jaar? Die van de nieuwe Forza, Gran Turismo, of een van de nieuwkomers in de wereld van racegames? Keuze genoeg!

Destruction AllStars

Niets houdt je tegen om je in deze spectaculaire arena’s te storten voor een aparte mix van Burnout, FlatOut en Twisted Metal. Op elkaar inrammen is de boodschap! Maar onthoud dat de actie gewoon te voet verdergaat als je total loss gaat. Kies uit 16 personages met elk hun eigen, unieke vaardigheden - zowel op 4 wielen als op 2 benen!

Nu uit voor PS5 en nog tot 5 april gratis te downloaden voor PS+ abonnees.

Gran Turismo 7

We hebben het al eerder gehad over de nieuwste aflevering in deze PlayStation-exclusive racer. Gran Turismo 7 belooft voor de PS5 het beste van nummer zes te verenigen met dat van Gran Turismo Sport. In bloedmooie 4K graphics aan 60 frames per seconde. En op de rechte stukken aan meer dan 200 kilometer per uur. Tuning is terug, de campaign (career-)mode is dieper uitgewerkt dan ooit en zelfs zonder stuurwiel-pedalen-opstelling garandeert de DualSense controller een extra realistische racekick!

Verschijnt in 2021 voor PS5.

Forza Motorsport

Als we goed kunnen tellen moet de volgende Forza Motorsport ondertussen een 8 in de titel hebben staan, maar dat zou blijkbaar toch niet het geval zijn. Deze editie kan je als een soort reboot zien die meteen in de definitieve versie staat en het onderste uit de hardware-kan van de Xbox Series X/S belooft te halen. Net zoals zijn tegenhanger op de PS5 mag je rekenen op een overtuigende racesimulatie in een glorieuze 4K resolutie en aan 60 frames per seconde. Of er ook nog een nieuwe – iets meer toegankelijke – Forza Horizon aankomt, is nog niet bevestigd.

Verschijnt waarschijnlijk in de herfst van 2021 voor Xbox Series X/S en pc.

Need for Speed

Ooit stond Need for Speed voor een superieure racebeleving. Daarna wisselden hits en missers elkaar af, maar de nieuwste titel belooft wel opnieuw een grootse te zijn. Welke van de vele Need for Speed-gedaanten die zal krijgen (open wereld, simulatie, politie-vs-criminelen) is nog onbekend. Wat we wel al weten, is dat ontwikkelaar Criterion Games terug aan de knoppen zit, de studio die z'n (rubber)sporen verdiende met de Burnout-games, Need for Speed: Hot Pursuit en Need for Speed: Most Wanted.

Verschijnt waarschijnlijk in de herfst van 2021 voor Xbox Series X/S en PS5 .

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Dit is een reeks die z'n tijd neemt en z'n indrukwekkende open wereld racebeleving doorspekt met een geslaagde en vermakelijke lifestyle vibe. De eerste game dateert van 2006, de opvolger van 2011 en nu, tien jaar later, is het dus al voorbij hoog tijd voor deze nieuwe Solar Crown. Het Hawaiiaanse eiland Oahu is ingeruild voor een nog onbekend ander eiland. En daarmee hebben we zowat alles gezegd wat we op dit moment over de game weten. Wordt - hopelijk heel binnenkort - vervolgd.

Verschijnt eind 2021 (oké, misschien wel begin 2022) voor Xbox Series X/S en PS5.

Dangerous Driving 2

De reden waarom we Dangerous Driving 2 in dit lijstje opnemen, is omdat de makers van deze game ook de oprichters van Criterion Studios zijn (inderdaad, die mannen achter Need for Speed). De Burnout-factor ligt aangenaam hoog en het racen gebeurt op tracks met een Freedrive (open wereld) optie. Ook goed om weten is dat deze game ook nog voor PS4, Xbox One én Switch verschijnt… met split screen!