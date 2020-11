Dit zijn de 5 coolste films om te kijken tijdens je studiepauze!

Streamen is hot – zeker in tijden van lockdown, online lessen en (bijna) blok. Maar heb je naast Netflix ook al eens aan Red Bull TV gedacht om het maximum uit je studiepauze te halen? Je vindt er honderden waanzinnig goede (kort)films, series en documentaires die je onderdompelen in de bijzondere wereld van Red Bull – helemaal gratis! De perfecte manier om het studeren even helemaal te vergeten, toch?

Dit is de Top 5 die je absoluut moet gezien hebben!

The History Of The Pitstop (motorsports - 45 min)

The History of the Pit Stop

Wist je dat het huidige wereldrecord voor de snelste pitstop ooit op naam van Red Bull Racing staat? Slechts 1.82 seconden heeft het team nodig om een F1-wagen volledig klaar te stomen voor de race. Maar dat is lang niet altijd zo geweest… The History of the Pit Stop vertelt het verhaal van de pioniers die allerlei technieken en technologieën uitvonden om van de minutenlange onderhoudsbeurten tijdens een race een kwestie van seconden te maken.

The Making of Wibmer’s Law (bike - 50 min)

The Making Of Wibmer’s Law

Wat als Murphy gewoon een doemdenker was?

Wibmer’s Law zegt dat “als iets mis kan gaan, dan zal het net niet misgaan.” In zijn filmproject The Making of Wibmer’s Law voegt trial bike legende Fabio Wibmer daad bij woord. Samen met zijn crew laat hij niet alleen de meest onmogelijke tricks werkelijkheid worden, hij legt die ook nog eens aardig vast op video!

K2: The Impossible Descent (snow - 65 min)

K2: The Impossible Descent

Deze bijzondere documentaire volgt de Poolse skiër en bergbeklimmer Andrzej Bargiel tijdens zijn ‘onmogelijke afdaling’ van de K2 – de op een na hoogste berg ter wereld. Dat doet hij helemaal alleen. Op ski’s . Op meer dan 8.600 meter hoogte met enkel het broodnodige materiaal. En vooral: zonder extra zuurstof.

Made to Be Broken (ultrarunning - 40 min)

Karl Meltzer: Made to Be Broken

Ultrarunner Karl Meltzer droomt er al jarenlang van om de Amerikaanse Appalachian Trail - die maar liefst 3.524 km lang is - in recordtijd uit te lopen. Made to be Broken is een verfilming van z'n derde en laatste poging om het record van 46 dagen, 8 uur en 6 minuten te verbreken!

Into The Planet (adventure - 15 min)

Into the Planet

In Into The Planet daalt de Canadese grotduikster Jill Heinerth af in diepe onderwatergrotten op zoek naar de grenzen van het mogelijke. De documentaire duurt maar een kwartiertje – ideaal voor tussen het studeren of werken door!