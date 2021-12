Niets om te kijken? Zever, gezever! Lore Bruggeman , Samuel De Graef en Average Rob lijsten hieronder hun favoriete skatefilms op. Zij weten what's up natuurlijk. En jij weet direct weer wat te kijken. Let's go!

01 1. You Good

Favoriet van Lore Bruggeman en Samuel De Graef.

In deze film door Red Bull Skateboarding gaan Zion Wright , Jamie Foy en Alex Midler op zoek naar de beste skatespots ter wereld.

Lore : "You Good staat bij mij op nummer één. Wat deze film voor mij de allerbeste maakt, zijn de hardcore skaters, de grote variatie aan skatestijlen én de zotte skatespots waar dit allemaal gefilmd is. Aanrader!"

Samuel : "Deze film was echt INSANE. De tricks die je daarin ziet, zijn echt te gek voor woorden. Vooral het stuk met Jamie Foy vond ik waanzinnig. Toen ik hem in deze film zag skaten, besefte ik pas echt hoe goed hij wel niet is."

02 2. Godspeed

Favoriet van Lore Bruggeman.

Deze skatefilm is een en al hardcore actie. Om het in de woorden van director en skate videographer Davonte Jolly te zeggen: "'Godspeed' toont dat skateboarden vooral draait om plezier hebben. Het is een leuke en vooral motiverende video, en perfect om met vrienden te bekijken."

Lore : "In Godspeed mag je bakken stijl, harde tricks en heel sterke edits verwachten. De film werd pas in 2020 gelanceerd, maar is voor mij nu al een van de beste skatefilms ooit gemaakt."

03 3. Primitive - Encore

Favoriet van Lore Bruggeman en Samuel De Graef.

'Encore' is een skatefilm door Primitive Skateboarding, het merk dat de Amerikaanse pro skater Paul Rodriguez in 2014 lanceerde.

Lore : "De skatetricks die je in deze film ziet, zijn echt ongelooflijk! Er doen heel wat toppers mee die technisch super sterk zijn, en alles is op een heel coole manier gefilmd en gemonteerd. Dat kan ook niet anders als de director een van de grootste skaters aller tijden is..."

Samuel : "De reden waarom ik deze film zo top vind, is in de eerste plaats omdat Primitive het merk is van Paul Rodriguez. Toen ik jonger was, was Paul mijn lievelingsskater, mijn idool. Ik heb hem altijd zo sick gevonden! Hij doet heel vaak treflips, een van mijn lievelingstricks, en hij heeft mij geïnspireerd om skaten serieus te nemen. En het is ook gek hoe goed hij kan switch skaten. Je ziet het meestal zelfs niet eens als hij het doet! Ook alle andere skaters in deze film waren trouwens waanzinnig goed. Pure eye candy, deze film."

04 4. Pretty Sweet

Favoriet van Average Rob.

Een meesterlijke skateboardfilm met onder andere Sean Malto en Guy Mariano die 'the fun side of skateboarding' combineert met verbluffende tricks.

Average Rob : "Dit is echt een van de beste skatefilms ooit gemaakt. Hoe deze film geëdit is, is echt next level. De skaters zijn allemaal crazy getalenteerd en uniek op hun eigen manier. En het niveau ligt gewoon abnormaal hoog. Mijn favoriete stuk is dat met Cory Kennedy en Mike Mo Capaldi ."

05 5. LRG 1947

Favoriet van Average Rob.

In '1947' trekt de wereldberoemde skategroep LRG door de VS, Europa, Taiwan, Tokio, Nicaragua, Costa Rica, Cyprus... op zoek naar de perfecte lines.

Average Rob : "Ik heb vier maanden in Shanghai gewoond voor een buitenlandse stage, en toen bleek ook het hele LRG-team van toen daar te zijn. Trent McClung, Miles Silvas, Felipe Gustavo, Tommy Sandoval... De allerbeste skaters van dat moment waren er om een skatepart te filmen. En later ontdekte ik dat het voor LRG 1947 was. Mijn favo part is dat met Trent McClung !"

06 6. Street Dreams

Favoriet van Samuel De Graef.

'Street Dreams' is een Amerikaanse film uit 2009 waarin rising star Derrick Cabrera (gespeeld door Paul Rodriguez) droomt van een carrière als skateboarder, maar de hele wereld tegen zich heeft.

Samuel : "Toen ik jonger was, heb ik deze film echt ongelooflijk veel bekeken. Ik kende hem op den duur zelfs volledig vanbuiten. Het gaat over een tiener die niets anders wil doen dan skaten, maar school, zijn vriendin en familie staan hem in de weg. Hij moet keuzes maken en kiest voor skaten, maar uiteindelijk komt alles wel weer goed. Het is een heel 'American feel good type of movie' die mij altijd is bijgebleven omdat ik me heel goed in het personage van Paul Rodriguez kon herkennen."

07 7. Almost Round 3

Favoriet van Average Rob.

In deze derde samenwerking tussen Daewon Song en Rodney Mullen blazen de skateboardlegendes ons omver met de coolste stunts en hardcore actie.

Average Rob : "Deze heb ik zó vaak gezien toen ik net begon met skateboarden. Ryan Sheckler zit erin, maar ook Chris Haslam, Rodney Mullen, Daewon Song... Eigenlijk alleen maar legendarische skaters. Het stuk met Ryan Sheckler als klein manneke is mijn favoriet."