Sommigen zeggen dat hij de nieuwe Travis Rice is, anderen zeggen dat hij zelfs nog beter is. Eén ding is zeker: Victor De Le Rue is een absoluut toptalent. Hij neemt Rice's backcountry freestyle skills en voegt een flinke scheut bergbeklimmen en steil snowboarden toe aan de mix. Na een ongelooflijk debuut op het witte doek in Rice's 'The Fourth Phase' keert Victor terug naar zijn spirituele thuis, Chamonix, om er zijn grenzen (nog maar eens) te verleggen. Het resultaat? Een adembenemende film, zowel qua cinematografie als qua boarden.