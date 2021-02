Top 5: dit zijn de coolste snowboardgames!

Je tuurt naar de verse poedersneeuw terwijl je op je board stapt, dan zet je je af om de steile piste vol schansen, rails en poortjes te bedwingen en elke sprong en bocht onder de knie te krijgen: een unieke sensatie. De krakende sneeuw onder je board in elke bocht of het spannende moment vlak voor een aerial is gewoonweg hemels...

Hoe blij we ook zijn met de lente in aantocht, we kunnen eigenlijk nooit genoeg krijgen van de sneeuw . Gelukkig bestaan er heel wat fantastische games die je het hele jaar door kunnen helpen om je honger naar het winterwonderland te stillen. Klaar om op je digitale snowboard te springen? Dit zijn onze favoriete snowboardgames van het moment!

Steep

Dit spel van Ubisoft werd al in 2016 uitgebracht en werd al die tijd prima ondersteund, waardoor het niet enkel een van de beste snowboardgames, maar ook een van de beste wintersportgames ooit is.

In deze game kan je rustig rondboarden op de kraakverse, witte sneeuw, genieten van het uitzicht en onderweg items verzamelen. Intussen kan je je look aanpassen om er net zo fresh uit te zien als de onbetreden sneeuw voor je. Natuurlijk zijn er ook races in het spel, van eenvoudige parcours tot ijzingwekkende, bijna verticale couloirs. Bij elke sprong in Steep moet je zeker zijn dat je juist kan landen en je omgeving goed in het oog houden, want achter elke bocht zijn wel hutjes of duizelingwekkende afgronden te vinden. Ontzettend leuk en onmisbaar voor elke snowboardfan!

Snowboarding The Fourth Phase

Wil je echt overal kunnen snowboarden, dan is Snowboarding The Fourth Phase ( voor iOS en Android ) iets voor jou. Dit is een enorm diepgaand spel dat spelers heel wat te bieden heeft. Het is bovendien ook nog eens helemaal gratis !

Je bent de pupil van Travis Rice , de legendarische snowboarder, die jou klaarstoomt om een van de beste snowboarders ter wereld te worden. Als je je niet in een verhaal wil verdiepen, kan je ook de leuke maar uitdagende opdrachten in de arcademodus spelen.

Snowboarding The Fourth Phase heeft prachtige, schilderachtige visuals waarin je een getimed parcours kan afleggen. Dankzij de besturing - links of rechts swipen om uit te wijken, tikken om te springen - kan heel de familie dit spel spelen en heb je het in een handomdraai onder de knie.

SSX

Ken je EA Sports BIG nog? Zij boden het beste van straatvoetbal, extreme sporten en uiteraard het uithangbord van het genre: snowboarden. Toen SSX gereboot werd in 2012, zorgde dat voor een heropleving van de stroming.

En nu is SSX ook beschikbaar op Xbox Series X, S en Xbox One . In dit arcadespel neem je het op tegen het terrein en kan je maffe, duizelingwekkende tricks uithalen. De pistes zijn ontzagwekkend en de races gaan snel, maar in SSX draait alles uiteindelijk om je tricks. De versie uit 2012 gebruikte zelfs echte beelden van NASA-satellieten en als je zin had, kon je je eigen muziek uploaden en persoonlijke playlists samenstellen.

SSX is terecht een erg geliefde reeks en de reboot uit 2012 is ook vandaag nog spannend! Sla het spel dus niet over omdat het 'oud' zou zijn, dat is een serieuze vergissing.

Alto's Adventure

Runner games bestaan intussen al lang, maar Alto's Adventure maakte er iets buitengewoons van. De combinatie van snowboarden met prachtige beelden zorgt voor een bijzondere ervaring die het medium en het genre ver overstijgt.

Of je nu houdt van snowboarden of niet, Alto's Adventure is een spel dat je écht eens moet spelen. Met een tik op het scherm kan je springen of tricks uitvoeren om zo verschillende doelen te bereiken, highscores te halen en upgrades te verdienen. Tik het scherm aan om te springen, houd het ingedrukt voor een trick - dat is het. Aan het begin krijg je drie doelen voorgeschoteld, later in het spel komen er nieuwe verrassingen die niet altijd met snowboarden te maken hebben.

Voor iOS-apparaten is het een goedkoop spel, voor Android-apparaten is het zelfs gratis. En er zijn zelfs ook een aantal Alto-spellen voor Nintendo Switch!

Snow

Ook Snow bestaat al eventjes: de betaversie werd al uitgebracht in 2016. Het is een open-wereldspel waarin je met je personaliseerbaar karaktertje de prachtige omgeving kan gaan verkennen en deelnemen aan verschillende evenementen. In Snow kan je zelfs een drone en een sneeuwscooter gebruiken, je kan kiezen tussen ski's of een snowboard en dat allemaal in een realistische geluids- en beeldomgeving.