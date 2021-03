Valorant is in essentie wel een shooter, maar in het spel draait alles eerder rond strategie en tactiek dan alleen rond goede reflexen hebben en goed kunnen mikken. Als je wil winnen in een competitieve Valorant-match of het ver wil schoppen in Red Bull Campus Clutch , heb je dus een plan nodig. En daar helpen we je graag bij!

Er bestaan natuurlijk enkele basistactieken, zoals rushen of net campen in het spawngebied en de tegenstander zo naar je toe lokken. Maar soms draaien zelfs die 'eenvoudige' plannetjes in de soep zodra de battle begint. Het is heel belangrijk om in elke ronde onvoorspelbaar te blijven en het je tegenstander zo extra moeilijk te maken. Je bepaalt je strategieën en tactieken dus best op voorhand en zorgt ervoor dat alle teamleden op dezelfde golflengte zitten.

Denk je eraan om een team samen te stellen en deel te nemen aan Red Bull Campus Clutch , het wereldwijde Valorant-toernooi voor studenten? Om je te helpen bij je voorbereiding, vroegen we Aleksander 'zeek' Zygmunt , de nieuwe speler van G2 Esports, en Fatih 'gob b' Dayik van BIG om raad. Hieronder vind je hun tips over mapstrategieën in Valorant!

Ken je zwakke punten

Valorant is een asymmetrische, tactische shooter: de teams die het tegen elkaar opnemen, spelen in verschillende omstandigheden. Het team dat op T-side speelt moet ofwel een bom planten, ofwel alle spelers op CT uitschakelen; het team op CT moet de bom ontmantelen of alle spelers op T uitschakelen. Valorant en Counter-Strike: Global Offensive hebben wel veel gemeen, toch is er een groot verschil dat vaak vergeten wordt: in Valorant zijn er maps met drie bomplaatsen .

De CT-spelers moeten drie bomplaatsen verdedigen en zijn zo in het nadeel . Je kan immers geen drie hoeken tegelijk in de gaten houden. Volgens zeek is een goede opstelling heel belangrijk , maar hij legt ook uit dat 'je altijd wel zwakke punten zal hebben, hoe je ook speelt. Het is dus erg belangrijk om tijdens de ronde informatie over de maps te verzamelen en echt goed te roteren .' Slechts drie seconden kwijtspelen kan er al voor zorgen dat je teamgenoot helemaal alleen sterft, ergens aan de andere kant van de map.

De opstelling

Iedereen weet dat professionele spelers vaak indrukwekkende rookgordijnen opzetten voor ze pushen, zodat ze op het perfecte moment kunnen rushen. Maar wat gebeurt er nu als een rookbom of flashbang fout landt? Is de ronde dan al verloren? Volgens gob b kan dat wel eens gebeuren, maar dat hoeft nog niet het einde van de wereld te zijn. Het is wel heel belangrijk om opstellingen te bestuderen , ook als beginner. Als je erin slaagt een goed rookgordijn op te trekken, 'kan de tegenstander niet zien wat je doet. Het wordt moeilijker om je spel te lezen en je kan echt een nachtmerrie worden voor de andere partij.'

De uitvoering

Na de opstelling komt de uitvoering. In Valorant-matches op hoog niveau zal je vaak ankerspelers vinden, die op hun eentje een bepaalde zone afsluiten met rookbommen of door goed gebruik van hun uitrusting. Het kan lastig zijn om daar voorbij te raken. Gob b vindt dat je in zulke situaties een ankerspeler niet moet ontzien, 'anders kan die de bomplaats heel de tijd zelf houden. Dat is moeilijk om tegen te spelen.' Volgens zeek zijn er verschillende manieren om met zo'n situatie om te gaan. Als je weet dat er een ankerspeler staat, kan je ' het gebruik van cages (een soort vaardigheid) of rookbommen uitlokken en je naar een andere site verplaatsen.' Je kan ook eerst de cages uitlokken en wachten tot alle uitrusting opgebruikt is om dan toch die site in te nemen en de ankerspeler te overrompelen.

Verdedigen

Ben je een CT-speler en wordt jouw bomplaats aangevallen? Dan moet je goed dekking zoeken en de juiste hoeken bescherme n, daar waar de aanvallers proberen binnen te breken. Zeek benadrukt dat je onmogelijk alle hoeken van een map met drie bomplaatsen kan bewaken. Aangezien er maar vijf spelers in een team zitten, moet je altijd een beetje gokken vanwaar de tegenstander zal komen. 'Daardoor worden gebieden in Haven in bijna elke ronde overgenomen', voegt zeek nog toe.

Gob b vindt dat een goede afwisseling in je verdedigende opstelling de beste speelwijze is. 'Je moet goed weten welke sites zwak zijn en een goede overnamestrategie opzetten, voor het geval dat je oorspronkelijke plan niet werkt. Dat kan lastig zijn, maar je moet goed overleggen met het hele team hoe je gaat roteren in zulke scenario's.

Goed verdeeld op Split

Split is een map die haar naam eer aandoet... Het is een van de meest controversiële maps in de pool, spelers zijn er ofwel voor, ofwel tegen. In het begin was de map heel geschikt voor verdedigers, maar door een aantal recente aanpassingen is ze wat eerlijker geworden voor de twee kanten. Zeek denkt dat op Split de sleutel tot succes voor de T-side-spelers in een goede mid control zit. 'Als je de controle hebt over mid, heb je een groot stuk van de map in handen en moeten de CT-spelers vier of vijf hoeken bespelen.'

Eens je die mid control hebt, heb je als T-side heel wat mogelijkheden. Dat is dus je belangrijkste zet. Gob b is het daarmee eens. Volgens hem hebben T-spelers twee opties op Split: 'Ofwel baan je je met flashbangs en een Jett-dash een weg naar de bomplaats, ofwel speel je het langzaam en probeer je de controle over de map te krijgen.'

