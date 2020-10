Dit zijn de beste verdedigers in FIFA 21!

Het belang van de verdediging in FIFA wordt vaak onderschat. Volledig onterecht, want met sterke verdedigers heb je al een immens voordeel op de tegenstander - en dus meer kans op de overwinning. Er zijn een hele hoop sterke verdedigers waaruit je in FIFA kan kiezen, maar jij wilt natuurlijk de allerbeste. En die lijstten we hieronder voor je op!

1. Virgil van Dijk

Virgil van Dijk is de beste verdediger in FIFA 21 . Niet alleen in qua rating, maar ook qua performance is hij met afstand de beste speler om centraal achter te zetten. Hij is groot, sterk en weet praktisch alle ballen van de tegenstander af te pakken. Als je beschikt over het nodige budget, twijfel dan niet en laat deze sterspeler je team vervoegen!

2. Sergio Ramos

Sergio Ramos behoort al jaren tot de wereldtop van centrale verdedigers. Bovendien heeft hij al bewezen dat hij voor zijn club Real Madrid van even groot belang is voor het maken van doelpunten. En dat weerspiegelt zich in zijn schietstatistieken en zijn hoog aanvallend werktempo .

3. Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly is een van de sterkste spelers van FIFA 21 , een eigenschap die natuurlijk goed van pas komt als centrale verdediger. Elke aanvaller weet dat je beter niet te dicht bij Kouliably in de buurt komt, want dan wordt het wel erg lastig om hem voorbij te spelen.

Een nadeel aan Koulibaly is wel dat hij vrij statisch is, iets waar een snelle, behandige speler mooi gebruik van kan maken. Als de aanvaller de verdediging weet voorbij te spelen, dan wordt het met Koulibaly lastig om dit recht te zetten.

4. Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold is de beste aanvallende back in FIFA. Hij is een fenomeen bij het geven van voorzetten en het nemen van corners en vrije trappen. Ben je op zoek naar een rechtsachter die de ballen gegarandeerd uit het doel kan houden? Dan sla je Alexander-Arnold beter over.

5. Andrew Robertson