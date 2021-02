De beste co-op games op Xbox Series S/X

Tussen de lancering van de S-serie en de Xbox Game Pass, en de Play Everywhere-functie, kan niet ontkend worden dat Microsoft al het mogelijke heeft gedaan om het zijn community zo veel mogelijk naar de zin te maken met zijn nieuwe generatie consoles. Met deze laatste functie kunnen bijvoorbeeld gamers op console, pc en mobiel samenkomen om dezelfde games te spelen.

Of het nu gaat om eenvoudige indiegames of battle royales met meer dan 100 spelers, de co-op modus was nog nooit zo toegankelijk. Maar wat zijn nu de beste co-op-titels op de Microsoft-console?

1. Sea of Thieves

Sea Of Thieves-ontwikkelaar Rare heeft altijd beweerd dat co-op een integraal onderdeel is van hun piratenspel . Hoewel je solo kunt spelen, belooft de game dat je nog meer plezier zult beleven met een echte crew.

Schepen kunnen worden bestuurd door teams van maximaal vier spelers, en je zult vrij snel merken dat geïmproviseerde avonturen de beste zijn. Zelfs als je op schattenjacht gaat, kan het gebeuren dat je explosieven naar een Kraken aan het gooien bent of met een kanon schiet op een vijandelijk schip. Dus spring aan boord, de game is beschikbaar voor Xbox Game Pass-abonnees en is geoptimaliseerd voor de Xbox Series S/X.

2. Gears 5

Gears 5 werd voor het eerst uitgebracht op Xbox One in 2019 en is onlangs geoptimaliseerd voor de X/S-serie . Als je een team wilt vormen met een vriend en je een weg wilt banen door de ruïnes van Azura in 4K-resolutie, allemaal in split-screen, dan is deze game voor jou gemaakt. Vanaf het allereerste begin van de campagne tot het einde kan je een teamgenoot aan je zijde hebben.

Gears 5 is beschikbaar op Xbox Game Pass en bevat een behoorlijk spannend hoofdverhaal in weelderige omgevingen. We hebben het tenslotte over een legendarische franchise.

3. Halo: Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection is een compilatie van de eerste vijf games in de Halo-serie (van Halo: Combat Evolved tot Halo 4, inclusief ODST). Hoewel het in november 2014 op Xbox One werd uitgebracht, werd in november 2020 een verbeterde versie van de game uitgebracht voor de Xbox Series X/S.

Je kunt beide games spelen en gedurende het hele verhaal samenwerken. Halo is vandaag een klassieker en iedereen moet het minstens één keer hebben gespeeld. En je hebt niet echt excuses om het niet te proberen.

4. Overcooked! All You Can Eat

In Overcooked zullen jij en je sidekick brandjes moeten blussen en de ene bestelling na de andere moeten afhandelen terwijl je je uit de naad werkt om de bestelde maaltijden perfect te bereiden op de meest geschifte plaatsen. Of je keuken nu op een zinkend schip staat, midden op een weg of in een vulkaan, je moet je klanten tevreden houden en als koningen behandelen.

Overcooked: All You Can Eat is de next-gen-versie van Overcooked en Overcooked 2, die mooi zijn verpakt in één kleine pack en die je betere graphics, kortere laadtijden en een groot aantal nieuwe functies bieden, zoals nieuwe chef-koks en nieuwe niveaus .

5. Destiny 2

Destiny 2 is speciaal ontworpen voor de co-op modus . Het hele spel draait om teams van drie tot zes Guardians (ruimtesoldaten) wiens missie het is om de krachten van de Duisternis te verslaan en de mensheid te redden.