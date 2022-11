Deze docu's over Bonzai Records, Fuse en techno in België al gezien?

Tatataaaa! Kleppers als Thunderball’s ‘Bonzai Channel One’, ‘Calling Earth’ van Yves Deruyter en ‘The House Of House’ van Cherrymoon Trax zetten in de jaren ’90 discotheken in binnen- en buitenland in lichterlaaie. Maar ook nu nog steken deze Belgische classics in de platenbak van wereldberoemde dj’s als Nina Kraviz en onze Charlotte de Witte. Die laatste laat maar wat graag ‘Universal Nation’ van Push over een uitzinnige zaal denderen. Kortom, de beats van weleer zijn eigenlijk nooit weggeweest. In 2017 lanceerden we een stampende docu over de opkomst, ondergang en rebirth van het legendarische Belgische label Bonzai Records. Al gezien?