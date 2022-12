Born2Drive: van simracen tot in het echt knallen op de Red Bull Ring!

"Wat ik heb meegemaakt op het circuit in Spielberg is onvergetelijk. Het was ongelooflijk om achter het stuur van de Porsche 911 GT2 RS te zitten! Dankzij de sim kende ik de Red Bull Ring al door en door. Ik denk dat ik al meer dan 1.000 ronden op dit circuit gereden heb. Dat ik dit nu in het echt kon doen met zo'n racewagen was een heuse overgang van de virtuele wereld naar de echte, maar het was ook een droom die uitkwam!"

Julien Soenen, de winnaar van vorig jaar