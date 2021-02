Belgische kampioenen breaken op live drums!

Vier van de beste breakers van België, drie verrassende locaties en één professionele drummer. Samen geeft dat vuurwerk. Zeker als je vice-wereldkampioene Madmax op de beats van Netsky-drummer Michael Schack haar skills ziet showen in de lege zalen van nachtclub Kompass. Of wanneer tweevoudig Belgisch kampioen Tirock samen met jong talent Cis de iconische betonmolens in Gent nog een laatste eer bewijst. En Admiracles - ex-Belgisch kampioen en coach van b-girl Madmax in haar voorbereiding op de Olympische Spelen in 2024 - die de ervaring, indrukwekkende moves en vooral fun van het scherm laat spatten op een scheepswerf in Oostende.

Red Bull Breaks

Madmax, Cis, Admiracles en Tirock dansen op een heel specifieke muziekstijl: breakbeats . Netsky-drummer en Drumeo-boegbeeld Michael Schack gaat daar hier graag heel wat dieper op in .

Maxime: "Breaking is mijn leven!"

"Een goede breakbeat geeft me energie. It hypes me up. En met een drummer is dat een totaal andere vibe dan met een dj. Het is back to basics. Met een persoonlijke connectie. Jij volgt de drummer of de drummer volgt jou. Je kan daar echt wel een game van maken."

"Breaking is mijn leven. Ik wil steeds beter worden. En ik wil er staan op die Olympische Spelen. Want om duidelijk te zijn: breaking is echt topsport. Op één hand ronddraaien vergt kracht, techniek en balans. Die moet je opbouwen en onderhouden. Trainen dus, zeker zo'n 12 uur per week.

"Ok, Covid-19 gooide roet in het eten en heel wat evenementen en competities werden afgelast. Maar ik vind dat er wel altijd kansen en mogelijkheden zijn, ook al moeten we die zelf creëren. De jongeren van vandaag hebben sowieso een heel creatieve input. Met de juiste motivatie kom je echt al een heel eind. Let's bring it!"

B-girl Madmax © KREW Collective 01 / 05

Admiracles: "De Belgische breaking scene is er klaar voor!"

"In hiphop komt muziek altijd op de eerste plaats. Breaken zonder muziek is gewoon bewegen. Ook leuk, maar zonder magie. Een goede breakbeat doet alles leven. En anders dan met een dj. Live drums zijn straight to the point. Geen omwegen, geen lagen. Altijd vol energie."

"Breaking leeft echt in België. En het is zalig dubbel, want we hebben zowel Vlaanderen als Wallonië. Verschillende flows die ook op internationaal niveau hoge ogen gooien. Maxime werd tweede op de Red Bull BC One World Final . Dat is huge. En met breaking op de Olympische Spelen in 2024 echt veelbelovend."

B-boy Admiracles © KREW Collective 01 / 07

Tirock: "Ik train elke dag!"

"Een goede beat doet me zin krijgen om zaken te proberen. Nieuwe moves te bedenken of concepten uit te werken. In onze community draait alles rond muziek. Al de rest bouwt daarop voort. Dus ja, breaking is echt een lifestyle. En tegelijk zeer toegankelijk."

"Keihard werken wel. Ik heb een topsportstatuut en respecteer mijn trainingsschema's. Elke dag 1 tot 3 uur trainen. Dat kan naar de gym gaan zijn of lopen, maar het is ook thuis werken aan mijn moves. Ik wil scherp staan wanneer de competities terug starten."

B-boy Tirock © KREW Collective 01 / 05

Cis: "Breaking is meer dan je lichaam en moves trainen!"

"Zonder muziek geen dans. Het is een onmiskenbaar onderdeel van onze community. Breaken op live drums was wel een uitdaging. Onverwachte accenten en veranderingen in ritme omdat Michael improviseerde. Die onverwachtheid daagt je uit als danser en maakt het veel leuker. Je krijgt ook een exchange met de drummer. Iets wat je bij een dj veel minder hebt."

"Breaken is mijn leven. Ik ben er altijd mee bezig. Het vergt veel planning in combinatie met school, maar ik doe dat met veel plezier. Trainen doe ik in mijn eigen trainingszaal thuis, in de topsporthal, bij Together We Stand of gewoon buiten met anderen."

Drummer Michael Schack, b-girl Madmax en b-boys Admiracles, Tirock en Cis © KREW Collective

Michael Schack: "Atletische funkifyers zijn het!"

"Die feel moet gelijk zitten. In elke breaker zit een drummer. Die breakbeat zit in hun lijf. Of je nu drumt of danst, je bent in de eerste plaats fan van de muziek. En die combo zat goed vanaf die eerste take. Het zijn toppers. Elk hun eigen stijl, eigen ritme en panache ook. Atletische funkifyers zijn het! Ik kan niet wachten om dat ooit samen met hen live in de volle drie dimensies voor een groot of klein publiek over te brengen."