Pro drummer Michael Schack trok samen met b-girl Madmax en b-boys Tirock, Admiracles en Cis België naar vier verrassende locaties in Oostende en Gent voor een uniek project. In Red Bull Breaks verving hij de normale dj en showden vier van de beste breakers van ons land hun skills op zijn live gespeelde breakbeats. Maar wat is dat eigenlijk, zo'n breakbeat? Michael to the rescue! Maar eerst nog eens de video checken natuurlijk.

Red Bull Breaks

Wat is een breakbeat?

"In tegenstelling tot wat velen denken, is breakbeat geen elektronisch muziekgenre, maar een puur muzikale drumstijl die zijn eigen drumtechnische tricks heeft. Wow, dat klinkt wetenschappelijk. Eigenlijk komt het erop neer dat de drummer met zijn hihat, basdrum en snare een ritme speelt dat gesyncopeerd lijkt. Daarbij klinkt de snare tussen de basdrums, terwijl de hihat meestal een meer continu patroon speelt. Een voorbeeld: doorlopende 8ste noten op de hihat, een basdrum op tel 1 en 3, een snare op de gekende backbeats 2 en 4, maar daartussen ook nog ghost notes of gesyncopeerde snare en basdrum accenten. Of onverwachte stiltes ook. Of wat goed gemikte, erg korte fills. Een goed voorbeeld is de orginele versie van Cissy Strut van The Meters, met drummer Joseph "Zigaboo" Modeliste."

"Je kan een breakbeat ook altijd herkennen aan wat het niet is. Qua basdrum is het bijvoorbeeld totaal het tegenovergestelde van een 4-on-the-floor disco of dance basdrumpatroon dat doorlopend op elke tel van de maat door de speakers knalt. Geen 'boenke boenke' dus, maar een typische wat opgeknipte, funky drumstijl à la James Brown’s Sex Machine of Funky Drummer, The Prodigy, Red Hot Chili Pepper’s Give It Away, of Prince’s Sexy M.F. Het zijn trouwens dikwijls de alom gekende gesampelde breakbeats uit de jaren ’60, ’70 en '80 die een rechttoe rechtaan 4-on-the-floor basdrumbeat wat flow geven of nog steeds hiphopbeats kleuren. Trap, dubstep... dat zijn eigenlijk ook breakbeats."

Waar komen die breakbeats vandaan?

"De eigenlijke roots van breakbeat style drumming en dito ritmesecties liggen zondermeer in de jazz. Vooral dan in New York based bebop, maar ook in de blues. Op een zeker moment gingen jazzmuzikanten wat buiten de swinglijntjes kleuren, wat in de eerste funk en soul uitmondde. Miles Davis, Herbie Hancock, Maceo Parker en een hele rits befaamde jazz- en soulmuzikanten maakten die insteek mee populair. Artiesten als Sly & The Family Stone of Bill Withers hadden een sound die erg hard door hun ritmesecties werd bepaald. Ook een hele hoop aanvankelijk grote jazzdrummers en bassisten gingen anders spelen. In plaats van de voor jazz zo typische swing ride kwam er op tel 2 en 4 een impactvolle backbeat op de snare. De bassisten ruilden hun contrabassen ook in voor een elektrische bas."

"Tegelijk speelden blanke muzikanten rock en pop. Die genres waren meer rechttoe rechtaan dan de meer gesyncopeerde en soms ook meer ontspannen breakbeats. Al werd het onderscheid in kleur midden jaren '70 wel doorbroken door bands als Tower Of Power. Hun drummer David Garibaldi en de onlangs overleden bassist Rocco Prestia vormde samen een ideale breakbeatzetel waarop de vermaarde blazerssectie hun ongelooflijk funky ding deed."

En hoe steek je die feel in je spelen?

"Er zijn heel wat breakbeat feels. De 16th feel die erg gesyncopeerd klinkt zoals bij The Prodigy, de meer swing style breakbeat die meer funky en jazzy klinkt en al hun varianten die tot de hedendaagse breaks en drum 'n bass hebben geleid. De meest extreme breakbeats hoor je in jungle."

"De wereldvermaarde Amen Break is zowat de meest gesampelde breakbeat ooit. Je hoort die in nummers van Skrillex, David Bowie en zelfs Slipknot. En de iconische intro van N.W.A.'s Straight Out Of Compton natuurlijk."

"Ikzelf focus op die back beat, de 2 en 4. Meer dan op de basdrum op 1 en 3. Iedere drummer heeft een beetje zijn eigen benadering, maar omdat ik als jonge drummer zoveel over de opnames van breakbeat drummers van de jaren '60 en '70 meespeelde, zit dat zo in mijn drummerslijf gegraveerd."

Hoe stem je je drummen af op verschillende in- en outdoor locaties?

"Tijdens de opnames stuurde elke setting ons in een bepaalde richting qua tempo en sound. Op de open air scheepswerf in Oostende knalden de akoestische drums super ritmisch tegen de betonnen muren en hangars op de site, waardoor we drummend en dansend nog meer met de akoestiek gingen jammen. In Fort Napoleon was het vooral de ambience van het binnenplein die de basdrum een speciaal karakter gaf. Op de betonsite in Gent klonk de snare super agressief omdat de staande geluidsgolven tussen de silo’s bleven hangen. En in Kompass klonken de drums machtig warm: een hoog plafond, dus een old school warme reverb. De basdrum en de snare gingen als het ware door een opwarmende buizenversterker wat aan het eind van de dag extra energie triggerde. Kortom, de verschillende locaties deden de drums telkens helemaal anders klinken."

Drummer Michael Schack, b-girl Madmax en b-boys Admiracles, Tirock en Cis © KREW Collective 01 / 05

Hoe zorgde je voor die sync met de breakers?

"Ter voorbereiding stuurde Admir mij zijn favoriete Spotify funk, soul en breakbeat playlist. Tja, niet toevallig stonden daar zowat alle classics tussen waar ook ik als jonge drummer urenlang op heb zitten meespelen."

"Goede breakers kennen hun classics. Diep vanbinnen zijn ze ook een beetje drummer. Die mid tempo funk en hiphop breakbeat feel zit ook in hun lijf. Dus het is meer een kwestie van even de tempo’s af te toetsen en dan vooral naar elkaar te kijken en te luisteren. En de magie van de improvisatie zijn ding te laten doen natuurlijk. Of je nu drumt of danst, je bent in de eerste plaats fan van de muziek, ook al is dat maar een vier maten durende drumloop zonder enig ander instrument."