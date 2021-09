Wat we al weten over Call of Duty: Vanguard

Ook dit najaar worden we weer getrakteerd op een nieuwe Call of Duty. Die heet Vanguard. Nog nooit kwam de aankondiging zo laat. Zelfs met de release zo dichtbij, blijven de makers verdacht zuinig met info. Dus trokken wij op zoek naar wat er intussen wel al bevestigd of zo goed als bevestigd is.

Vanguard wordt gemaakt door Sledgehammer games.

Normaal zijn het de studio’s van Treyarch en Infinity Ward die elkaar afwisselen voor elke nieuwe editie. Sledgehammer assisteert meestal bij bepaalde onderdelen of versies. De enige afleveringen die ze helemaal voor hun rekening namen waren het eerder lauwtjes ontvangen Call of Duty: Advanced Warfare (2014) en het best sterke Call of Duty: WWII (2017).

Call of Duty: Vanguard keert terug naar WOII.

De setting van de eerste drie Call of Duty-games, van World at War en van die WWII dus. Waar World at War het front tegen Japan rond de Stille Zuidzee opvoerde en WWII het bij Europa hield, belooft Vanguard voor het totaalpakket te gaan.

Vanguard heeft een single player.

Die voert de speler door de ogen van verschillende personages langs vier verschillende WOII-fronten. Denk aan het Westfront, het Oostfront, Noord-Afrika en het verre Oosten. De focus ligt daarbij op de eerste, toen nog experimentele special forces. De verhaallijnen volgen meestal een personage dat echt bestaan heeft. Zoals de legendarische Sovjet-sluipschutter Polin Petrova, die gebaseerd is op Lyudmilla Pavlichenko. De anderen zijn een Britse paratrooper, een Amerikaanse gevechtspiloot en een Australische infanterist.

Ouwe en nieuwe features

Voorganger Black Ops Cold War haalde afmaakmoves en het kunnen mounten van je wapen uit Modern Warfare, maar Vanguard vist die abilities weer op. De game zal ook op een nieuwe versie van die MW-technologie draaien. Dit wordt overigens de eerste Call of Duty die spelers zal toelaten om stukken uit de omgeving te vernietigen en zo nieuwe routes of vuurlijnen te creëren. Het kaliber van je wapen zou daar een beslissende rol spelen.

Er is ook al zeker één nieuwe multiplayer mode bevestigd: Champion Hill. Daarin leggen acht teams elkaar het vuur aan de schenen op vier verschillende maps. Elk team heeft een bepaald aantal levens. Zijn die op? Game over. De wapens en uitrusting van dat team blijft dan achter en kunnen door andere teams gebruikt worden. Na drie rondes kan je betere wapens en uitrusting kopen, tot in de laatste ronde beslist wordt wie wint!

Bord vol

Bij release zal Vanguard direct 20 multiplayer maps opvoeren. Zelfs als je daar de 4 van aftrekt die gereserveerd worden voor die nieuwe Champion Hill mode, beloven de overblijvende 16 een allesbehalve magere start. Op 7 september is er een livestream met meer info over de multiplayer.

Zombies? Yep, hiervoor is zusterstudio en Zombies-grootmeester Treyarch ingeschakeld. Verhaalsgewijs zou deze editie opgevoerd worden als een prequel voor die uit Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard © Call of Duty

Wanneer en waarop?

Call of Duty: Vanguard verschijnt op 5 november voor pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X.

Hoe zit het met Warzone?

De immens populaire battle royale Warzone blijft en Vanguard zal daar op inhaken met nieuwe operatoren en wellicht ook wapens op de huidige Warzone map. Bovendien komt er ook een volledig nieuwe Warzone map. Die zal de mechanismen en gunplay van Vanguard gebruiken, zodat de overstap van de ‘gewone’ game naar de (nieuwe) Warzone-beleving naadloos verloopt. Wel benieuwd of dit het einde van Verdansk betekent...