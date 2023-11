Het allerbeste VALORANT-team van België? Dat is KRC Genk Esports! Ze wonnen de spannende finale van Red Bull Campus Clutch in Howest in Kortrijk. Ze versloegen team Osiris uit Hasselt en mogen later dit jaar ons land verdedigen in de Red Bull Campus Clutch World Final in het Turkse Istanboel. Dat is de apotheose van het wereldwijde VALORANT-toernooi waarin studententeams van over de hele wereld het tegen elkaar opnemen. In België werden de voorbije weken vier online qualifiers georganiseerd, gevolgd door de nationale finale met de vier beste teams in The Penta. VALORANT pro player en living legend ScreaM en zijn goede vriend Beasty_Pride hostten samen met internetheld Abulic de livestream. And the crowd went wild...