Dare to Jump . Dat is de kort maar krachtige titel van het nieuwe boek van BASE-jumper, wingsuitflyer, avonturier en motivational speaker Cedric Dumont . Zijn doel? Mensen inspireren en helpen om de meest gefocuste, productieve, moedige, zelfzekere... kortom: beste versie van zichzelf te worden. Want in een tijd waarin alles aan sneltempo verandert, durven onze onzekerheden al eens de bovenhand te nemen. Volgens Cedric kunnen we die onzekerheden gelukkig wel net gebruiken om te groeien en onszelf heruit te vinden...

Hoe je dat precies doet? Dat lees je in z'n gloednieuwe boek Dare to Jump dat je online kan bestellen of in de boekenwinkel kan kopen. Een sneak peak vind je hieronder!

This book is not motivational, it's TRANSFORMATIONAL! Cedric Dumont

’s Morgens in de vroegte stond ik op een brug in Sankt Vith, zeventig meter boven de begane grond. Er was geen zuchtje wind. De hemel was grijs. Er hing nog wat mist in de vallei. Naast me stond mijn goede vriend Thierry Van Roy, een heel toffe gast. Hij was mijn mentor.

Ik was er klaar voor.

Klaar voor mijn eerste sprong als basejumper. Mentaal had ik me ruim twee jaar voorbereid op dit moment. Al van toen ik begon met parachutespringen wist ik dat basejumpen het einddoel zou zijn. Ik voelde geen speciale druk om te springen. Het moest niet. Het was geen verplichting en ik had geen verwachtingen.

Die ochtend in Sankt Vith voelde ik gewoon dat het kon.

Cedric Dumonts eerste BASE-jump © Cedric Dumont

Ik had mijn parachute zelf geplooid – Thierry had me dat geleerd. Hij is er ondertussen niet meer. Nauwelijks vijf jaar later zou zijn parachute in Zwitserland blijven haperen aan een uitstekende rots.

Aan de toekomst dacht ik niet, daar op die brug in Sankt Vith. Het enige wat telde, was het moment zelf. Zeventig meter is hoog. Maar ik had vertrouwen in mezelf en in Thierry.

The want was bigger than the fear.

Ik was zo gefocust dat ik niet lette op de omgeving, op het landschap. Als de procedure je helemaal opslorpt, zie je niet meer wat er rond je gebeurt, welke bomen er staan en welke vogels er fluiten. Op een bepaald moment liet ik alles los. Ik zakte lichtjes door mijn knieën. Ik draaide mijn armen naar achteren.

En ik sprong.

Nog geen halve minuut later stond ik heelhuids op de begane grond. Ik voelde euforie. Ik had een onwaarschijnlijk grote stap gezet. Tegelijk was het een bevestiging. Dit moment zat al zo lang in mijn hoofd en nu wist ik: Ik kan dat!

Je droomleven begint buiten je comfortzone. Cedric Dumont

Cedric Dumont Skysurfing © Cedric Dumont

Ik heb je veel te vertellen.

Soms lijkt het zo veel dat ik niet kan kiezen waarover ik het eerst wil hebben. Maar wees gerust: ik maak duidelijke keuzes, want in de eerste plaats wil ik jou helpen.

Ik was zelf altijd al gefascineerd door high performance. Waarom nemen sommigen meer risico’s en kunnen ze beter omgaan met onzekerheid? Veel mensen verstijven als de druk te groot wordt. Of ze schieten in paniek en nemen verkeerde beslissingen. Maar sommige mensen presteren net beter onder druk. Hoe komt dat?

Over leadership en performance las ik al enorm veel boeken en wat leerde ik daaruit? Wel, vooral dat die boeken meestal heel erg op elkaar lijken. Doordat ze dikwijls langdradig zijn, gaan hun tips verloren. Mensen gebruiken ze niet. Dat is spijtig. Met dit boek zal dat niet gebeuren. Wat ik je zal vertellen, is geen nucleaire wetenschap. Het zijn basisprincipes. Sommige daarvan kwam je misschien al tegen door ervan te horen of erover te lezen. Vaak lijkt de theorie echter heel moeilijk toe te passen in de praktijk. Daar gaan we iets aan doen.

You know the path, but you’re not walking it. Cedric Dumont

Cedric Dumont © Cedric Dumont

De technieken die ik in dit boek beschrijf, zijn de technieken die ik iedere dag gebruik. Ik weet ondertussen wat werkt en wat niet. Dit boek moet een zakmes zijn. Een boek dat je vooruit helpt in vele situaties. Je kunt dit boek beschouwen als een 'best of' van de tips die echt bruikbaar zijn. Het is gebaseerd op wat ik zelf heb meegemaakt.

Ik heb mij altijd afgevraagd: hoe word je de beste versie van jezelf? Hoe slagen sommige mensen er zo gemakkelijk in om hun eigen pad te volgen? En – ontzettend belangrijk – hoe bereiken zij voldoening?

Er is een heel sterk verband tussen presteren en geluk. Geluk is de kern, onze prestaties cirkelen daarrond. Het omgekeerde werkt niet: als je presteren tot de kern van je bestaan maakt, word je ongelukkig. Als ik naar mezelf kijk, weet ik: alles begint in mijn hoofd. Dus wanneer ik het heb over high performance, moet ik het hebben over onze gedachten en emoties. Ons leven – of beter: wat wij ervaren als ons leven – is de som van onze gedachten en onze emoties. Hoe reageren we op wat ons overkomt en wat we meemaken? Hoe bepalen onze keuzes onze levensloop? En wat mij in het bijzonder fascineert: hoe creëren we ons eigen droomleven?

De manier waarop je denkt, bepaalt wie je bent en wie je wordt. Hoe bewuster je je bent van je gedachten en emoties, hoe meer kracht je kunt genereren om je potentieel te verwezenlijken. Zo kun je worden wie je wilt worden – of word je wie je eigenlijk al bent. Cedric Dumont

Zelfkennis is het startpunt om een positief verband te leggen tussen presteren en voldoening. Voor mij hangt presteren samen met het gevoel dat ik mijn eigen weg volg en mijn dromen waarmaak, terwijl veel mensen presteren omdat ze móéten. Omdat ze bang zijn om zonder werk te vallen. Omdat ze geld nodig hebben. Omdat ze hebben geleerd dat je altijd en overal je best moet doen. Je moet je de juiste vragen durven te stellen:

Waarom presteer ik? Waar haal ik voldoening uit? Wat wil ik aanvangen met mijn leven?

Als je wilt dat er een positieve drive achter je prestaties zit, moet je jezelf leren kennen. Zelfkennis is weten wie je bent – dus ook wat je sterktes én je zwaktes zijn. Zelfkennis is weten waar je naartoe wilt gaan. Dat is self leadership. Je kunt geen leider zijn als je jezelf niet kunt leiden. Als je jezelf kent, sta je zoveel steviger in je schoenen en hoef je geen angst te voelen.

Dit boek helpt je om je angst te overwinnen en vervolgens reik ik je drie power skills aan waarmee je de beste versie van jezelf kunt worden: een grenzeloze mindset, een laserfocus en vertrouwen.

Dat zijn geen dingen die ik uitvind. Het zijn de vaardigheden die ik gebruik in een omgeving waar zelfgenoegzaamheid en een gebrek aan focus leiden tot de dood.

Dit boek zet je niet aan om gevaarlijke situaties op te zoeken. Dit boek toont je in de eerste plaats dat doordachte risico’s nemen de enige optie is als je wilt groeien als mens en als leider.

Om te vliegen moet je durven te springen.

Cedric Dumont © Cedric Dumont