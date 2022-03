Charlotte de Witte: "De knaldrang is nooit verdwenen"

Van gigantische stadions tot de coolste undergroundclubs. Als een van de grootste sterren in de technowereld exporteert Charlotte de Witte elk weekend haar loeiharde kicks en loodzware beats naar een andere hoek van de wereld. Je kan het zo gek niet bedenken of ze heeft het al meegemaakt. Toch wordt zaterdag 16 april 2022 een bijzondere avond voor ons Belgisch supertalent. Feesten kan weer in België, dus trekt ze samen met haar KNTXT -familie naar Flanders Expo in haar geboortestad Gent voor een exclusieve 10-uur-lange set . In afwachting hadden we het met Charlotte over twee lastige jaren, haar plannen met KNTXT en de voorbereidingen op zo'n all-nighter.

We mogen weer. Heb je de Belgische feestjes gemist?

“Enorm! Alle feestjes. De nightlife industry werd veel te lang gesloten en bekeken als een zwart schaap. We verdienen een dikke comeback, better and stronger than ever.”

Waarmee ben je bezig geweest in de afgelopen twee jaar?

“Ik had verwacht in het begin van de crisis dat ik al mijn tijd zou spenderen in de studio. In zekere zin is dat ook wel zo gegaan, maar ik ben onderweg de draad nogal kwijtgeraakt. Het was een periode van ups and downs, en dat was ook merkbaar in de studio. Ik begon meer experimentele muziek te maken omdat ik mijn connectie met techno kwijtraakte. Ik voelde de nachtclubs niet meer, dus kon ik die vertaling niet meer maken in de studio. Uiteindelijk ben ik er wel in geslaagd, hoor. Het ging gewoon allemaal niet zo gemakkelijk als verwacht.”

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd uit de afgelopen crisisperiode?

“Ik heb geleerd dat je niets als vanzelfsprekend mag beschouwen. We hebben totaal geen controle over hoe sommige gebeurtenissen zich ontwikkelen. Die machteloosheid, het idee dat alles zomaar meteen gedaan kan zijn, is een eng gevoel. Volgens mij zal die angst en bezorgdheid bij mij en vele mensen in mijn cirkel nog lang nasluimeren. Het is belangrijk om héél sterk in je schoenen te staan en zorg te dragen voor jezelf en de mensen rondom je.”

De Age Of Love Remix die jij en Enrico maakten, werd de best selling techno track op Beatport. Had je dat zien aankomen?

“We voelden wel dat de remix zou werken. De reacties zaten vanaf het begin goed. Het is dan ook een dankbare track om mee te werken omdat die veel emoties loswerkt. Dat gezegd zijnde, hadden we niet verwacht dat hij alle records zou breken. Echt insane! Ik denk dat niemand had zien aankomen dat de remix zó zou aanslaan.”

KNTXT is twee jaar oud, proficiat! Hoe kijk je terug op deze wilde rit?

“Dankjewel! Mijn ideeën uitwerken met KNTXT is een van de leukste dingen om te doen. Naast onze releases hebben we de events - al stonden die de laatste twee jaar jammer genoeg op een lager pitje - en onze eigen kledinglijn waar we allemaal trots op zijn. Op een zekere manier heeft KNTXT mij ook mentally sane gehouden de voorbije twee jaar. Het is een belangrijke houvast geworden voor mij.”

We zien steeds meer nieuw talent verschijnen op het label.

“Klopt. Ik weet nog hoe moeilijk het was voor mij om vroeger een ‘thuis’ te vinden voor mijn releases. Eigenlijk heb ik dat nooit gevonden. Voor KNTXT bestond, ging ik van het ene label naar het andere, dus ik vind het belangrijk dat wij een basis kunnen zijn voor jonge artiesten. Het is een bewuste keuze om niet té veel releases uit te brengen, zo kunnen we aan alle talenten de liefde en aandacht geven die ze verdienen. Het zijn stuk voor stuk geniale, mooie mensen die recht hebben op een professioneel platform.”

Hoe kies jij welke talenten een kans krijgen bij KNTXT?

“De muziek spreekt altijd voor zich. Net zoals in mijn sets, probeer ik voor het label ook open-minded te zijn wanneer ik demo’s beluister. Zolang het past, moet alles een kans krijgen – en we hebben allemaal onze voorkeur. Ik maak bijvoorbeeld vaak acid techno, maar Alignment heeft een liefde voor trance techno, Indira Paganotto brengt psy-techno en Amazingblaze heeft een stijl die ik moeilijk kan beschrijven – een soort trance met eurodance?”

Je speelt op 16 april in Flanders Expo - niet toevallig de locatie van I Love Techno van weleer. Roept die plek goede herinneringen bij je op?

“Zeker en vast. Flanders Expo zal in mijn ogen altijd gelinkt zijn aan I Love Techno, en dat maakt het voor mij nog zoveel cooler om daar all night long te draaien. Het is een historische plek met zo veel goede herinneringen. Plus, het is in Gent, en Gent is geweldig (lacht).”

Hoe verschilt de voorbereiding op een all-nighter met die van een gewone set?

“Een gewone set is meestal twee uur peak time techno met veel energie. Op een all-night-long set draai ik tien uur in één stuk door, dus dan kan je niet van begin tot einde pompen. Ik begin met stilte en ik eindig met stilte. Bij de start kies ik vooral ambient en experimentele muziek, zodat de mensen zich wat kunnen opwarmen. Daarna verhoog ik de energie en zullen we steeds sneller en harder gaan. Stap per stap komen er meer verschillende genres aan bod – veel meer dan in een gewone set.”

Is het ooit al eens misgelopen tijdens zo’n all-night set?

“Ik heb eigenlijk nog maar drie all-nighters gedaan in mijn leven, twee daarvan in Fuse en eentje in Amsterdam. So far so good! Eenmaal ik in de flow ben, voelt het allemaal niet zo lang aan als je zou denken. Tijd vliegt echt wel.”

Heb je liever een KNTXT night met een zelf samengestelde line-up of eentje waar je van begin tot einde zelf speelt?

“Dat is een moeilijke vraag, want dat zijn twee totaal verschillende dingen. Een all-night set zou ik niet elk weekend kunnen spelen, maar een KNTXT show waar ik tussen andere artiesten sta wel. Het family gegeven is wat de KNTXT events net zo leuk maakt. Ik reken elke artiest op het label tot mijn vrienden, dus het is gewoon altijd heel gezellig. Meestal speel ik ook maar een set van twee uur, dus ik kan perfect mijn ding doen én genieten van de shows van de anderen. Bij een all-night set is dit natuurlijk een volledig ander verhaal.”

Charlotte de Witte en Enrico Sangiuliano © Nimax Photography

Welke bestemmingen staan er nog op de planning voor KNTXT binnenkort?

In de week vóór het event in Flanders Expo doen we een KNTXT show in het Londense Printworks. Die club is echt indrukwekkend, dus daar kijk ik hard naar uit. Op 14 mei trekken we dan weer naar Los Angeles met de hele crew. Buiten de events hebben we ook een tour gepland in Noord- en Zuid-Amerika, al moet ik toegeven dat ik vooral uitkijk naar die laatste. Het is zo ongelooflijk lang geleden dat ik er gespeeld heb, ik hou echt van Zuid-Amerika! De energie, de mensen, het eten... Ik denk trouwens ook dat Australië en Azië vanaf 2023 terug aan bod komen.

Welke versie van Charlotte de Witte gaan we in Flanders Expo zien? Is de knaldrang nog groter nu?

“De knaldrang is nooit verdwenen! Wat mij de voorbije twee jaar heeft recht gehouden, is nieuwe muziek. Ik ben gewoon blijven diggen naar nieuwe tracks. Ik heb dus héél erg veel muziek staan, niet alleen maar peak time techno, maar ook diepere, hypnotische techno en ambient die ik nog niet heb kunnen spelen. Ik kijk er enorm naar uit om een verhaal te vertellen en tien uur lang te bouwen aan een reis door de elektronische muziek waar ik zo van hou.”