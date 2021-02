Een dubbele dijbeenbreuk. Een gebroken elleboog. Een gebroken wervel en borstbeen. Een klaplong. De meeste atleten zouden een punt zetten achter hun carrière na zo’n lijst aan verwondingen als deze die Chris Froome opliep tijdens een bizar trainingsongeval in 2019. Maar de 35-jarige viervoudige Tourwinnaar is niet zoals de meesten.

"Dat was niet de manier waarop ik mijn carrière wilde beëindigen, bij een ongeluk, op zo'n dieptepunt", zegt Froome aan de telefoon vanuit zijn trainingskamp in LA. "Ik wil op mijn eigen voorwaarden een punt kunnen zetten achter mijn carrière en ik had nog steeds het gevoel dat ik nog veel meer te bieden had."

Terwijl hij op de intensive care lag, vertelden Chris’ chirurgen hem dat hij volledig kon herstellen en dat geen van de verwondingen die hij opliep tijdens een verkenning van het tijdritparcours van het Critérium du Dauphiné 2019 permanent zou zijn. Sindsdien heeft hij keihard gewerkt om weer zijn beste niveau te halen . "Ik moest me op dezelfde manier toeleggen op mijn revalidatie en herstelproces als bij mijn normale voorbereiding op de Tour de France."

Valse start

Froome had moeite om terug zijn topvorm te vinden na zijn val © David Ramos/Getty Images

De eerste vooruitgang was veelbelovend. Slechts acht maanden na de crash was hij weer op pad in de kleuren van Team INEOS en racete hij de seizoensopener van 2020 tijdens de UAE Tour. Toen zette de coronapandemie de competitie on hold. Ondanks zijn optimistisme over zijn herstel, stopte zijn progressie en niets wees erop dat hij opnieuw de vorm te pakken zou krijgen die hij tussen 2017-2018 had voor alle drie de grote rondes.

“Het was vrij duidelijk in de trainings- en wedstrijdcijfers dat ik gewoon iets miste. Ik kon perfect zien wat de zwakke punten waren veroorzaakt door mijn geblesseerde rechterbeen.” Chris Froome

Nadat hij een plekje in het Tour de France-team van Team INEOS had gemist, werd hij gekozen als de hoofdrijder van het team in de Vuelta 2020 - een race die hij in 2011 en 2017 had gewonnen. Hij leek vanaf het begin moeite te hebben en finishte de race met meer dan drie en een half uur achterstand op de uiteindelijke winnaar Primož Roglič, op de 98e plaats.

"Ik wist halverwege het jaar, toen ik de selectie voor de Tour de France miste, dat ik nog niet was waar ik moest zijn", zegt hij. “Het was vrij duidelijk in de trainings- en wedstrijdcijfers dat ik gewoon iets miste. Ik kon perfect zien wat de zwakke punten waren veroorzaakt door mijn geblesseerde rechterbeen.”

Revalidatie, ronde twee

Froome maakt het beste van de milde winter in Californië © Hammerhead

Vastbesloten om weer zijn beste vorm te halen, ondernam hij enkele tests en scans toen het seizoen voorbij was om te zien of er een onderliggend probleem was. Isokinetische tests wezen op een tekort van ongeveer 20% in zijn rechter quad, terwijl scans lieten zien dat een chirurgische schroef door een bot prikte en mogelijk zijn quad raakte tijdens het fietsen.

Eenmaal de schroef was verwijderd, was het tijd om zijn revalidatie te hervatten en te proberen weer zijn beste niveau te behalen. Enter Red Bull.

“Cameron Wurf, een ex-teamgenoot en een goede vriend bij Ineos, stelde me voor aan Per [Lundstam, Directeur van Athlete Performance voor Red Bull] hier in Santa Monica. Hij bracht ons eerst in contact en besprak de mogelijkheid om hier naar LA te komen om mijn revalidatie voort te zetten."

"Per was buitengewoon open en behulpzaam en was zo vriendelijk me toe te laten tot de sessies in de faciliteit in Santa Monica." Chris Froome

In het Red Bull-center worden vele extreme sporten beoefend © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Froome werd geanalyseerd en kreeg een op maat gemaakt revalidatieschema, en bezoekt al twee maanden het Red Bull Athlete Performance Center. Gevestigd in het Noord-Amerikaanse hoofdkantoor van Red Bull in Santa Monica, Californië, is de ruimte van 270 m² het summum op het vlak van herstel, ontwikkeling en verbetering van atleten. Een hele reeks apparatuur en machines is geschikt voor de brede waaier aan disciplines waarin door Red Bull gesponsorde atleten actief zijn - van trampolines voor snowboarders tot simulatoren voor Formule 1-coureurs - terwijl een leger aan experts en analisten klaarstaat om hen te begeleiden.

"Ik heb de meeste weken waarschijnlijk vier sessies van twee uur gedaan in het Red Bull Athlete Performance Center in Santa Monica, maar we hebben dat teruggebracht tot twee sessies per week naarmate ik weer begon te fietsen.”

“Ik heb dezelfde, zo niet zelfs een betere, links-rechts balans gevonden dan voor de crash. Dat is buitengewoon bemoedigend” Chris Froome

Core oefeningen en krachttraining voor de onderrug waren al een belangrijk onderdeel van zijn winterschema, maar er werd extra gefocust op beenoefeningen en oefeningen op één been die de zwakkere rechterkant testten.

"We voelden dat het evenwicht was bereikt en ik doe genoeg om alles onder controle te houden, terwijl ik de focus weer naar de fiets verleg", voegt Froome toe. "Ik kan eindelijk zeggen dat ik er zeker van ben dat het revalidatieproces nu achter de rug is. Het zal altijd een zwakte zijn waar ik tot het einde van mijn carrière aan zal moeten werken. Maar wat betreft de cijfers die ik op de fiets zie, heb ik dezelfde, zo niet zelfs een betere, links-rechts balans gevonden dan voor de crash. Dat is buitengewoon bemoedigend."

California dreaming

De canyons aan de rand van LA verkennen was een geweldige klimoefening © Hammerhead

Het feit van in LA te revalideren bood ook extra voordelen op het vlak van trainen op de fiets. Het klimaat en de beklimmingen van de Golden State waren een welkome onderbreking van de ijzige bergpassen van zijn huis in het zuiden van Frankrijk, en als gevolg daarvan heeft hij geen enkele dag training moeten missen door slecht weer.

"Het is voor mij een manier geweest om hier echt kwalitatief te trainen. Ik heb het gevoel dat ik op de best mogelijke plek ben in het seizoen. Ik heb nog veel werk voor de boeg in termen van focus op racefitness, maar als uitgangspunt heeft dit me echt goed vooruitgeholpen.”

Een nieuw begin

De UAE Tour, die op 21 februari begint, is de eerste keer dat fans zullen kunnen zien of Froome terug de oude is. In tegenstelling tot de voorgaande 11 jaar in het wielrennen, zal hij in de witte en blauwe trui van Israel Start-Up Nation (ISN) aan de start komen, in plaats van de kenmerkende kleuren van Team INEOS (née Team Sky).

De overstap naar de relatief nieuwe WorldTour-ploeg deed bij de aankondiging in juli 2020 heel wat wenkbrauwen fronsen, maar hij ziet het als een stimulerende verandering.

“Het is behoorlijk verfrissend om het team te helpen bij het opzetten van een nieuwe ploeg en een nieuwe campagne. Ik maak niet zomaar deel uit van iets dat jaar na jaar hetzelfde bleef.” Chris Froome

Doelen voor 2021

Chris Froome en Geraint Thomas © Chris Graythen/Getty Images

Zoals verwacht legt Froome de lat hoog als het gaat om races die hij het komende seizoen wil rijden. Als zijn revalidatie volgens plan is verlopen en hij in staat is terug te keren naar zijn eerdere topvorm, hoopt hij een van de belangrijkste kanshebbers te zijn in de Tour de France. Nog meer blinkend metaal toevoegen aan zijn twee Olympische bronzen medailles is nog een ander doel dat hij wil bereiken voordat hij zijn fiets voorgoed aan de haak hangt. Hij is zich er echter van bewust dat hij voor de grootste uitdaging van zijn carrière staat.

"Ik zou ook graag naar de Olympische Spelen gaan, maar dat hangt natuurlijk af van de selectie en hoe dat gaat. Ook is de sport de afgelopen twee jaar aanzienlijk veranderd sinds ik weg ben geweest van de Tour de France. Er breken veel echt sterke jonge rijders door en er komt veel nieuw talent naar de WorldTour. Het wordt een heel andere race, maar ik kijk er naar uit.”

Vooroordelen bevechten

Op zijn 36e een vijfde Tour de France winnen is een belangrijke drijfveer © Anthony Dibon/Getty

Als Froome de Tour de France wint, zal hij niet alleen toetreden tot een eliteclub van renners (Anquetil, Merckx, Hinault en Induráin) die vijf keer de eindwinst hebben behaald in de meest iconische wielerwedstrijd – een record – maar hij zou ook de oudste winnaar zijn – op zijn 36e – sinds Firmin Lambot in 1922.

Hij gebruikt beide factoren – het record en de leeftijd – als de wortel die hem opnieuw naar de top van zijn sport moet brengen.

“We zien atleten die langer actief blijven in de competitie. Ik zou daar graag voorop willen lopen en bewijzen dat je best mee kan tot een eind in de dertig”

"Omdat ik zo dicht bij het record ben, kan ik niet zomaar zeggen dat ik bij die vierde overwinning stop en niet mijn uiterste best doe om nummer vijf binnen te halen", zegt hij. "Ik denk ook dat er veel vooroordelen zijn, zeker in de sport, dat als je eenmaal in de dertig bent, je in een neerwaartse spiraal zit. Alles is de afgelopen jaren veranderd en er zijn veel meer gegevens beschikbaar. We weten veel meer over ons lichaam en hoe we voor onszelf moeten zorgen eenmaal een leeftijd voorbij die voorheen als een eindpunt van je carrière gezien werd. We zien steeds vaker atleten die langer doorgaan vanwege betere voeding, betere training en omdat ze zich goed verzorgen. Ik zou daar graag voorop willen lopen en bewijzen dat je best mee kan tot een eind in de dertig."