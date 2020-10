Christian Horner, teambaas van Aston Martin Red Bull Racing vertelt over wat hij ziet als de sleutel tot succes: teamwork! En daarmee inspireert hij meteen heel wat studententeams die zich willen inschrijven voor Red Bull Basement ...

Christian Horner © Thomas Butler/Red Bull Content Pool

"Ik racete eerst zelf en heb zo heel wat geleerd over het reilen en zeilen van een team. Toen ik daarna teamleider werd, hebben we het F3000 kampioenschap voor drie jaar op rij gewonnen! Daarna vroeg Red Bull mij om aan te sluiten bij hun nieuwe Formule 1-team... En hier zijn we dan, zoveel jaar later."

Dat Horner teamwork enorm belangrijk vindt, is geen verrassing. Hij leidt zo'n 900 mensen over 22 afdelingen heen. En die moeten natuurlijk allemaal nauw samenwerken om hun doel te bereiken.

Onze grootste troef is niet de gebouwen of de machines die we hebben, maar wel de mensen en de manier waarop ze samenwerken. Mensen inspireren en stimuleren elkaar. En dat is precies wat onze prestaties verhoogt en onze auto's uiteindelijk vooruitduwt. Christian Horner

Sinds Horner het F1-team vervoegd heeft, is er - vooral op het vlak van technologie - heel wat veranderd. En die evolutie omarmt hij met veel plezier.

"Technologie heeft onze sport echt vooruitgeholpen en is ondertussen een essentieel deel van ons DNA. De tools die we gebruiken, de simulatoren, de virtuele wereld waarin we nu met AI werken... Het zijn allemaal dingen die ons bedrijf zo ongelooflijk hebben veranderd, vooral in de afgelopen 10 jaar. Grote bedrijven gebruiken vandaag zelfs onze technologie als benchmark."

Als je gelooft in je idee en in jezelf, dan kan je alles bereiken. Christian Horner

"We zijn eigenlijk buitenbeentjes. We spelen luide muziek en je kan zien dat de mensen het hier écht naar hun zin hebben. Dat is zo belangrijk en weerspiegelt de teamgeest hier. Niet dat het hier per se minder serieus is, maar er heerst gewoon een leuke, inclusieve vibe."

Tactieken bespreken met Max Verstappen © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Op de vraag wat hij het leukst vindt aan zijn job, antwoordt Horner zonder aarzelen dat het de samenwerking met teamgenoten is.

"Ik vind het heel leuk om met anderen samen te werken. Als je op kantoor komt, weet je nooit welke uitdagingen je als team die dag te wachten staan. Het is een race van maart tot eind november waarbij alles draait om de ontwikkeling van de auto en het maximale halen uit de piloten en de strategie. En het is onze teamgeest die alles mooi samenbrengt."

Dus wat vindt een volleerde teamplayer als Horner dan van Red Bull Basement, een wereldwijd samenwerkingsinitiatief dat studenten aanmoedigt om te innoveren en de wereld van morgen te veranderen?