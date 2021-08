De ultieme gids voor het circuit van Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps maakt deel uit van de historische circuits van de F1, aangezien de coureurs er sinds 1950, het geboortejaar van het WK, door de bochten scheuren. Het circuit werd afgewerkt in 1921 en nestelt zich in de prachtige, heuvelachtige Belgische Ardennen. Het oorspronkelijke circuit, dat te gevaarlijk was volgens de piloten van de eerste jaren, was tussen 1969 en 1983 meer dan tien jaar afwezig op de kalender voordat het in een nieuwe vorm terugkeerde.

Het atypische parcours – dat bestaat uit een opeenvolging van trage en snelle bochten, haarspeldbochten die met 70 km/u genomen worden, grote hoogteverschillen als gevolg van het lokale reliëf en lange rechte stukken waar de piloten meer dan 320 km/u kunnen halen – maakt er een even moeilijke als onmisbare etappe van het F1-circus van. Behalve de F1-fans die er elk jaar reikhalzend naar uitkijken, is het ook het favoriete circuit van je favoriete coureur. Waarom ? Omdat iedereen ervan houdt! Of toch bijna.

Pierre Gasly, Driver of the Day in Spa in 2020

De Raidillon. Toegegeven, de naam is niet bepaald indrukwekkend, maar het bochtenwerk op zich is pure waanzin. En het is in elk geval de meest legendarische bocht uit de geschiedenis van de sport. Het is echt een muur van 240 meter met een helling die flirt met de 17% en 24 meter hoogteverschil, het gaat er bergop met meer dan 300 km/u na een afdaling in een moordende bocht: de bocht van l’Eau Rouge. Wat hem nog specialer maakt? De helling wordt bijna blindelings aangepakt, gezien het hoogteverschil.

over een circuit waarop hij tot nu toe nog niet kon winnen. Sleept onze noorderbuur, die derde werd in 2020, op 29 augustus eindelijk de overwinning in de wacht?

“Dit is mijn favoriete circuit! Het is een ongelooflijk parcours met snelle bochten. Dankzij de dynamiek van het circuit is het er ook echt aangenaam rijden,” verklaart de in België geboren