Battle Passes zijn tegenwoordig dagelijkse kost in moderne shooters en bieden coole items, snufjes en beloningen voor eigenlijk niets anders dan het spelen van een game die je sowieso zou spelen. Elke titel biedt een iets andere versie aan - en sommige geven natuurlijk enkel beloningen aan wie de premiumpassen heeft gekocht - maar het gelaagde systeem is een geweldige toevoeging voor wie op zoek is naar shooters met een extra uitdaging.

Het nadeel is echter dat als je geen early adopter van het spel of het Battle Pass-systeem was, er misschien een hoop leuke wapens en skins zijn die je gemist hebt. En aangezien de inhoud seizoensgebonden is, heb je de kans om jouw perfecte wapen te bemachtigen, misschien voorgoed verkeken. Snik.

Toch is er een manier om enkele van de meest gewaardeerde wapens van deze shooter te ontgrendelen, zelfs als je ze de eerste keer hebt gemist... En nee, het kost je geen cent. Hoe? Scrollen maar!

Seizoen 1: Holger-26

Holger © Activision

Beschrijving : Dit veelzijdige, volledig automatische 5,56 mm lichte machinegeweer is een hybride wapen dat zich tussen een LMG en een aanvalsgeweer bevindt. Het is ontwikkeld door Forge Tac en ideaal voor de Gunsmith-liefhebber. Het modulaire ontwerp is configureerbaar voor een breed scala aan opdrachten, waardoor dit wapen bruikbaar is voor elke operatie die op je pad komt.

Uitdaging: 2 longshot-kills met lichte machinegeweren in 25 verschillende matches.

Om het te ontgrendelen na de battle pass, moet je 2 longshot-vaardigheden krijgen met een LMG in 25 verschillende matches. Hoewel het niet moeilijk is, is het weliswaar een lange uitdaging. Tip: Je zult meer geluk hebben als je op een grotere kaart speelt, zoals de Eufraatbrug.

Seizoen 1: RAM-7

RAM © Activision

Beschrijving : Net als zijn broertje uit seizoen 1, de Holger-26, is de RAM-7 een hybride aanvalsgeweer en machinepistool. Het is een volautomatisch bullpop 5.56mm aanvalsgeweer van XRK ontworpen voor gevechten van dichtbij. De RAM-7 beschikt over een optionele aangepaste Cronen-precisievizier en een goede selectie aan lopen. Het is het ideale geweer voor agressieve en vastberaden strijders.

Uitdaging: 2 headshots met aanvalsgeweren in 25 verschillende matches.

Vrij eenvoudig, toch? We weten sowieso allemaal dat headshots vijanden sneller neerslaan. En aangezien het niet vereist is dat de shots een lange of korte afstand hebben, ontgrendel je deze best zo snel mogelijk!

Seizoen 2: Grau 5.56

Grau © Activision

Beschrijving : Dit modulaire 5.56 wapenplatform is een wendbaar lichtgewicht met een uitzonderlijk bereik. Precisie-engineering en aftermarket-lopen van wereldklasse geven dit wapen een uitzonderlijk potentieel.

Uitdaging: 5 kills in 1 minuut als je 25 keer een aanvalsgeweer gebruikt.

Aangezien dit een van de moeilijkere uitdagingen is - vooral als je Warzone speelt - heb je misschien meer geluk als je in plaats daarvan naar Rumble springt. Het is kleiner, wat betekent dat je meer kans hebt om groepen spelers tegen te komen in plaats van solospelers. En bovendien zonder pantserplaten, wat het makkelijker maakt om vijanden voorgoed neer te halen. Als de Shipment 24/7 playlist actief is, is dit een koud kunstje!

Seizoen 2: Striker 45

Striker 45 © Activision

Beschrijving : De Striker 45 biedt 25-schoten magazijnen die .45 automatische munitie afvuren. Het lage aantal munitie wordt gecompenseerd door de natuurlijke precisie en stabiliteit van het wapen op afstand, terwijl munitiehulpstukken voor magazijnen voor 45 schoten en .45 Hollow Point magazijnen voor 12 schoten voor totaal verschillende speelstijlen zorgen. Experimenteer om te zien wat je het beste ligt!

Uitdaging: Dood 2 spelers terwijl je in 15 verschillende matches speelt.

Het is al moeilijk genoeg om jezelf te beheersen tijdens het sliden, laat staan om andere spelers te doden, maar dat is de uitdaging die je moet overwinnen om de Striker 45 te ontgrendelen. Nogmaals, Warzone-spelers zullen merken dat dit wat langer duurt dan wie in andere modi kan duiken, maar dat maakt het niet onmogelijk - gewoon tijdrovend. Nogmaals, 24/7 shipment kan dit gemakkelijker maken, maar slide gewoon veel om hoeken en het komt wel goed!

Seizoen 3: Renetti

Renetti © Activision

Beschrijving : De Renetti is een evenwichtig semi-automatisch 9 mm-pistool. Het blinkt uit in gevechten op korte afstand en beschikt over Gunsmith-capaciteiten die uniek zijn voor de pistoolklasse en die een verscheidenheid aan gevechtsstrategieën mogelijk maken.

Uitdaging: Gebruik een pistool om 2 headshot-kills te behalen in 15 verschillende matches.

Toegegeven, pistolen zijn niet ieders meug. Maar als je iets selecteert dat snel en dodelijk is, zul je er misschien versteld van staan hoe snel je kills kunt verzamelen voor deze uitdaging met een licht, gemakkelijk manoeuvreerbaar wapen.

Seizoen 3: SKS

SKS © Activision

Beschrijving : De SKS is een lichtgewicht, semi-automatische karabijn met een kamer van 7,62 x 39 mm. Dit meedogenloze en behendige Sovjetgeweer mikt eerder op bruikbaarheid dan op nauwkeurigheid en pronkt met een hogere vuursnelheid dan andere wapens in zijn klasse, terwijl een zorgvuldig geplaatste kogel de noodzaak van vervolgschoten volledig overbodig maakt. Deze klassieke DMR heeft veel veldslagen meegemaakt en de unieke Gunsmith-configuraties weerspiegelen zijn rijke geschiedenis.

Uitdaging: Gebruik een sluipschutter- of scherpschuttersgeweer en behaal 2 longshot-kills die headshots zijn in 15 verschillende matches.

Hoe groter de kaart, hoe beter voor deze specifieke uitdaging. Nogmaals, Warzone is niet de beste modus om dit voor elkaar te krijgen, maar het is zeker niet onmogelijk. Wees zo geduldig en nauwkeurig mogelijk met die headshots - je komt er uiteindelijk wel!

Seizoen 4: Fennec

Fennec © Activision

Beschrijving : Een agressief, volautomatisch machinepistool met boterzachte terugslag en een razendsnelle vuursnelheid die uitzonderlijk geschikt is voor het opruimen van strategische ruimtes en het vasthouden van de frontlinie.

Uitdaging: Maak 5 kills terwijl je een SMG gebruikt met de Solozero Optics Mini Reflex en Ranger Foregrip in 10 verschillende matches.

Dit is waarschijnlijk een van de moeilijkste uitdagingen in Warzone. Idealiter wil je de andere modi van Modern Warfare verkennen, zoals Shoot the Ship 24/7, wat dichterbij is (als je niet de volledige game bezit, let dan op Free to Play-weekends die periodiek taster-sessies voor alle modi aanbieden.). En het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar vergeet niet om hem met de Solozero Optics Mini Reflex en Ranger Foregrip uit te rusten voordat je begint te vechten!

Seizoen 4: AMAX

AMAX © Activision

Beschrijving : Dit lichtgewicht, volledig automatische aanvalsgeweer van 7,62 x 39 mm is compact en krachtig. Dit standaardgeweer is exclusief gebouwd voor militair gebruik en is dodelijk tijdens gevechten op middellange afstand en gemakkelijk te configureren voor een verscheidenheid aan aanvalstactieken.

Uitdaging: Behaal 3 Gunbutt-kills terwijl je een Assault Rifle gebruikt in 10 verschillende matches.

Nogmaals: Een strakke, drukke kaart en een modus als Shoot the Ship 24/7 is hier waarschijnlijk het beste, maar als je Warzone speelt, zorg er dan voor dat je je favoriete AR hebt ingeschakeld met je mobiliteitsstatistieken helemaal naar boven. Ga de close confrontatie aan en wees niet bang om je handen vuil te maken!

Seizoen 5: ISO SMG

ISO SMG © Activision

Beschrijving : Dit is een met precisie vervaardigd 9 mm machinegeweer met een hoge vuursnelheid. Dit lichtgewicht en betrouwbaar vuurwapen is ontworpen voor korte-afstandsgevechten.

Uitdaging: TBC wanneer seizoen 6 live gaat, maar werk voorlopig aan het op niveau houden van je battle pass.

Seizoen 5: AN-94

AN-94 © Activision

Beschrijving : Geavanceerd 5,45x39 mm Russisch aanvalsgeweer met een unieke hyperburst-functie. Het eerste schot vuurt een snelle 2-round burst af voordat de waargenomen terugslag wordt gevoeld, waardoor een strak gegroepeerd cluster ontstaat met een verhoogd schadepotentieel. Dit mechanisme wordt gevoed door een gekanteld magazijn en een heen en weer bewegende receiver helpt de terugslag onder controle te houden.

Uitdaging: Behaal 2 hipfire-kills terwijl je een aanvalsgeweer gebruikt in 7 verschillende matches.

Misschien wel een van de gemakkelijkste uitdagingen die er zijn... Duik hoofd naar beneden het gevecht in en probeer niet te mikken. Zo zou je deze vrij snel moeten unlocken.