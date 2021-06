Wil jij als amateurspeler van Counter-Strike: Global Offensive de stap zetten naar de profcompetities, maar weet je niet hoe? We geven je hieronder 10 tips!

Kennen de maps van CS:GO geen geheimen meer voor jou? En wil je jouw talent graag delen met de wereld? Schrijf je dan nu in voor de Belgische Qualifiers van Red Bull Flick !

1. Leer de wapens kennen

Probeer altijd eerst de wapens die je in de game gaat gebruiken en hun terugslagpatronen onder de knie te krijgen. Oefen met elk afzonderlijk wapen in de spelmodus 'Deathmatch' om je richtvaardigheden te verbeteren, en leer ook langeafstandssprays, want dat zal je helpen om multi-kills te scoren in wedstrijden.

2. Oefenkaarten zijn belangrijk

Leer spelen op de officiële kaarten, want alleen die worden gespeeld in professionele toernooien. Er zullen sowieso verschillende kaarten zijn die je beter liggen en waarop je beter presteert. Zorg ervoor dat je ze in je voordeel gebruikt als je een pro-game speelt.

Nog een handige tip: Speel surf maps om je beweging te verbeteren. Het zal je helpen om sneller te bewegen in de game, en dat zorgt er dan weer voor dat vijanden hun schoten missen.

3. Koop de juiste gameapparatuur

De juiste gameapparatuur is erg belangrijk om beter te presteren. Zorg ervoor dat je een systeem hebt dat je 250+ fps geeft tijdens het gamen, samen met een 144 of 240 hertz gamingmonitor. Speel ook op een mechanisch toetsenbord. Dat zal je helpen bij je spelbewegingen omdat er geen toetsaanslag zal worden gemist. Gebruik een muis met een goede sensor die niet overslaat als je in een intense wedstrijd zit. En tot slot: koop een premium gamingheadset zodat je de voetstappen van je vijanden duidelijk kunt horen en ook comfortabel kunt spelen tijdens een gaming marathon.

Counter Strike: Global Offensive © CS:GO

4. Focus op je fysieke fitheid

Om RSI-blessures - veelvoorkomende polsblessures bij gamers - te voorkomen die je professionele gamecarrière wel eens zouden kunnen ruïneren, doe je best voor en na het gamen wat pols- en onderarmoefeningen. Probeer daarnaast ook gewoon een goede fysieke conditie te onderhouden, zodat je altijd in topvorm achter je scherm zit en lange speeltijden kan volhouden.

5. Vind je resolutie

Zorg ervoor dat je verschillende video-instellingen in de game uitprobeert en de beste resolutie kiest die bij je past. Als je eenmaal hebt besloten wat het beste voor je is, blijf ermee oefenen en verander je instellingen daarna niet te vaak meer.

6. Speel opwarmwedstrijden

Ga nooit een wedstrijd in zonder warming-up. Speel altijd Deathmatch of maak een offline kaart met bots voordat je een game start.

7. Blijf met je teamgenoten praten

Communicatie is erg belangrijk in Counter-Strike. Zorg ervoor dat je altijd overlegt met je teamgenoten. Denk nooit dat je het in je eentje kunt, want zo wordt CS niet gespeeld. Elke beweging die je in de game maakt, moet met je team worden gecommuniceerd, zodat ze gepast kunnen reageren en inspelen op je spel.

Counter-Strike: Global Offensive © Valve

8. Leer van de beste spelers

Door naar de streams van topspelers te kijken, kan je heel veel nieuwe dingen leren die je in je eigen spelstijl kunt toepassen. Vooral als je naar hun beste prestaties kijkt in competitiewedstrijden.

9. Blijf bij een rol die je ligt

Over het algemeen heeft elke speler in een CS:GO-team een bepaalde rol voor elk spel. Kies een rol die je leuk vindt en blijf oefenen. De vijf courante rollen zijn:

Entry Fragger: de eerste speler die het gevecht aangaat met de tegenstand;

Support: de speler die het team helpt met flitsgranaten en rook;

Leader: de speler die de strategie en posities voor elke ronde bepaalt;

AWPer: de speler die gewoonlijk van op afstand met een geweer schiet;

Lurker: de speler die de neiging heeft om een andere route te nemen en laat in het strijdgewoel duikt.

10. Vergeet de utility items niet

Er zijn vijf items voor de utility belt van de spelers in beide teams: de flitsgranaat, de HE-granaat, de rookgranaat, de Molotov/brandgranaat en de lokgranaat. Ze kunnen een enorm verschil maken voor de uitkomst van het spel, afhankelijk van hoe ze worden gebruikt. Zorg er dus voor dat je die goed onder de knie krijgt, want je kan er cruciale rondes mee winnen.

CS:GO © Erakogu