Laat je vooral niet misleiden door de felgekleurde cartoony looks van Crash Bandicoot 4 , want dit is een game voor alle leeftijden! Met af en toe een fikse boss fight natuurlijk. Lopen die net iets te stroef? Check dan deze tips en je bent er in no time voorbij! Al moeten we er wel bij zeggen dat, zelfs met onze tips, sommige boss fights toch een paar pogingen zullen vragen...