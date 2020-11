G2-zwaargewicht huNter- geeft je 8 beginnerstips voor CS:GO

Counter-Strike heeft de wind in de zeilen. Vorige maand kondigde Steam aan dat het een nieuw record had bereikt voor gelijktijdige gebruikers, met een verbijsterende 24-uurs piek van 20.313.451. En het was geen verrassing dat de meest populaire game op het platform CS:GO van Valve was, een van de grootste FPS-esports ter wereld, met 1.024.845 gelijktijdige spelers - niet slecht voor een game die voor het eerst werd uitgebracht in 2012.

Dus met zowel nieuwe als ervaren spelers die massaal naar Steam kwamen om deze bloedstollende multiplayer-shooter te checken, dachten we dat we misschien eens ons oor te luisteren konden leggen bij een expert. We vroegen naar tips om als nieuwkomer echt goed te worden in CS:GO . En wie is er beter geplaatst dan Nemanja ‘huNter-’ Kovač , een echt G2 esports-zwaargewicht, wiens consistente actiegeweld een doorslaggevende factor is gebleken in het succes van het team!

1. Trek er voldoende tijd voor uit

2. Ken je rol

Veel online shooters gaan de mist in door puur te mikken op eenvoud: schakel je tegenstanders uit of verzamel het grootste aantal kills, en je komt als winnaar uit de bus. CS:GO heeft zijn succes echter deels te danken aan de buitengewone diepgang van de gameplay en de manier waarop een team samenwerkt om een ​​doel te bereiken. In CS:GO heeft elke speler in het team een ​​andere rol, en er zijn vijf verschillende rollen te vervullen: entry fragger, AWPer, lurker, rifler en in-game leader.

Als dit net iets te overweldigend klinkt, vrees dan niet, CS:GO is nog steeds buitengewoon plezierig (zij het tandenknarsend spannend), en als je een snelle inleiding wilt op de basisprincipes van het spel, dan heeft huNter- goede raad voor jou: “Als je aan de T-kant bent, in de aanval, is het jouw doel om de bom te plaatsen op bomsite A of B of om de vijf tegenstanders uit te schakelen, voor of nadat de bom daadwerkelijk is geplaatst. Als je aan de CT-kant staat, in de verdediging, is het je doel om beide locaties te verdedigen en de terroristen te beletten de bom te plaatsen. Je moet ze dus uitschakelen voordat ze de bom plaatsen of, als ze erin slagen om hem te plaatsen, moet je hem onschadelijk maken. Op hoog niveau speelt de coach ook een grote rol en is hij vaak het kloppend hart van de teamstrategie.”

3. Als het op wapens aankomt, maak dan je huiswerk

De wapens in CS:GO zijn bijna een personage op zich, en nieuwe spelers zullen heel snel ontdekken dat er geen eenduidige oplossing voor een welbepaalde kaart is. En het is niet alleen de typische FPS-kwestie van shotguns-voor-dichtbij, sluipschutter-voor-afstand - zoals huNter- ons vertelt, spelers zullen de tijd moeten nemen om hun arsenaal te leren kennen en te ontdekken wat het best bij elk scenario past.

4. Krijg waar voor je geld

Hoewel het belangrijk is om wapens te leren kennen, is het ook essentieel dat je je geld verstandig besteedt - en zorg ervoor dat je, vooral als je net begint, geen zuurverdiende valuta verspilt aan slecht gekozen vuurkracht. Dus, wat moet jouw aankoopstrategie zijn? huNter- vertelt het ons: ​​“De M4A4 (CT) en AK47 (T) zijn de meest gebruikte wapens in het spel en het is altijd goed om ze te hebben. Aangezien we een AWP’er in het team hebben, hebben we natuurlijk altijd minstens één AWP aan de CT-kant, soms zelfs twee, en aan de T-kant hebben we er bijna altijd een. Ook hebben veel spelers de afgelopen drie tot vier maanden – na een paar updates – gespeeld met een SG 553 en AUG's (scope-wapens) omdat die gemakkelijker te gebruiken zijn.

5. Wissel je trainingen af