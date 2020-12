Hieronder geven we je drie van onze favoriete character builds die elk een unieke gameplay garanderen. Take notes!

Het is eindelijk zover: Cyberpunk 2077 is er! Wij testten de game uit en vertellen je hieronder alles wat je moet weten voor je eraan begint. Klaar voor?

Games Dit is alles wat je moet weten over Cyberpunk 2077!

1. CYBER NINJA