Na vier decennia van woestijnactie in Afrika en Zuid-Amerika, is Saoedi-Arabië de nieuwe thuisbasis van de Dakar Rally . Na een verbluffend debuut op het Arabische schiereiland eerder dit jaar sprak de Dakar opnieuw tot de verbeelding van avontuurlijke rallyfans over de hele wereld. In januari 2021 gaat de zwaarste rally van de planeet terug naar Saoedi-Arabië voor nog eens veertien dagen van opwindende offroad-actie.

