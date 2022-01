Dit was de Dakar Rally 2022!

Nasser in volle glorie in het Midden-Oosten

om een Dakar-zege te behalen al direct met de grond gelijk gemaakt in de tweede etappe. Hij kreeg te kampen met een mechanisch defect en moest naar de finish gesleept worden. Hij zat wel nog in de race, maar niet meer in de strijd voor de eindzege. Dat gaf hem echter een nieuw doel: zoveel mogelijk etappe-overwinningen behalen. Samen met zijn copiloot

Als er iets is dat niemand had kunnen voorspellen, dan was het dit: een 19-jarige coureur die zo dicht bij de legendarische 'sweep' van etappezeges komt. Na een spectaculaire openingsetappe werd de droom van

Quintero won in totaal 11 etappes en versloeg daarmee het vorige record dat al meer dan 30 jaar stand hield. Nog indrukwekkender is dat hij dat op zo'n jonge leeftijd deed en met zo'n jonge auto. Naast hem leverde ook teamgenote

It's been quite the ride!

It's been quite the ride!

It's been quite the ride!

streden in het algemeen klassement, vochten ze wel met hem in de etappes. Het grootste succes voor hen? Dat de elektrische auto werkt. Er waren geen brandstof- of vermogensproblemen die voor vertraging zorgden. Dat belooft voor volgend jaar!

Vorig jaar was de eerste editie van de Dakar Classic met 24 inschrijvingen. Dit jaar? Meer dan 140! De in het oog springende klassieke auto's waren overal in het bivak te vinden en trokken keer op keer de aandacht. Van een Jacky Ickx Porsche tot een aangepaste Fiat Panda, de klassiekers maakten er een show van. Auto's die ouder zijn dan sommige huidige Dakar-winnaars paradeerden door Saoedi-Arabië.

Vorig jaar was de eerste editie van de Dakar Classic met 24 inschrijvingen. Dit jaar? Meer dan 140! De in het oog springende klassieke auto's waren overal in het bivak te vinden en trokken keer op keer de aandacht. Van een Jacky Ickx Porsche tot een aangepaste Fiat Panda, de klassiekers maakten er een show van. Auto's die ouder zijn dan sommige huidige Dakar-winnaars paradeerden door Saoedi-Arabië.

Vorig jaar was de eerste editie van de Dakar Classic met 24 inschrijvingen. Dit jaar? Meer dan 140! De in het oog springende klassieke auto's waren overal in het bivak te vinden en trokken keer op keer de aandacht. Van een Jacky Ickx Porsche tot een aangepaste Fiat Panda, de klassiekers maakten er een show van. Auto's die ouder zijn dan sommige huidige Dakar-winnaars paradeerden door Saoedi-Arabië.

hem kwam feliciteren, drong het tot hem door. Na twee jaar zonder overwinning in Saoedi-Arabië, waren de drie merken van de KTM Group - KTM, GasGas en Husqvarna - hongerig naar een overwinning. Niemand had hen die overwinning met meer plezier kunnen bezorgen dan Sunderland, die net voor deze rally overstapte naar het GasGas-team.

het niet geloven. Hij was er zelfs niet zeker van dat hij gewonnen had! Pas toen Dakar-chef