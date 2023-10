De beste street dancer van België? Da's Cléry!

16 van de beste street dancers van ons land zetten gisteren een uitverkochte La Madeleine in Brussel op z'n kop tijdens de Belgische finale van Red Bull Dance Your Style. Eén tegen één, elk in hun eigen stijl en op de grootste hits. Van hiphop tot krump. Van vogue tot house. Mét een twist, want het publiek koos telkens wie naar de volgende ronde ging door een interactief polsbandje - team rood of team blauw - in de lucht te steken. Het was uiteindelijk

uit Brussel die de meeste harten in het publiek wist te veroveren na een razend spannende finale tegen Inès Dumbi, de winnares van vorig jaar. Onze kampioen mag in november naar de wereldfinale van Red Bull Dance Your Style in het Duitse Frankfurt.