Te veel afleiding, een gebrek aan organisatie of te weinig beweging waardoor je bijna vastgeroest geraakt aan je bureaustoel... Wie thuiswerkt of studeert weet als geen ander dat het soms meer een last dan een luxe is. Gelukkig bestaan er heel wat apps die je het leven een pak makkelijker en aangenamer kunnen maken . Hieronder vind je er zes!

1. Focus To-Do

Focus To-Do app © Focus To-Do app

Een beetje hulp nodig bij het organiseren van je tijd en taken ? Dan is dit voor jou de perfecte app! Je kan verschillende taken inplannen en afvinken doorheen de dag, notities toevoegen waar nodig, belangrijke deadlines vastpinnen en statistieken downloaden die je heel wat interessante inzichten opleveren. Bovendien kan je in deze app ook gebruik maken van de bekende Pomodoro techniek , waarbij je een timer instelt op 25 minuten studeren om daarna een pauze te nemen van 5 minuten. Efficiëntie op z'n best!

Download de app hier (beschikbaar voor iOS en Android).

2. Stand up! The Work Break Timer

Stand Up! The Work Break Timer © Stand Up! The Work Break Timer

Wil je niet de hele dag stilzitten aan je bureau (want daar word je alleen maar minder productief van) maar heb je ook geen tijd voor een verkwikkende wandeling? Dan wordt deze app je beste vriend! Het principe is zo simpel als het geniaal is: Je krijgt doorheen de dag meldingen wanneer het tijd is om even de benen te strekken . Wat je in die tijd doet, is volledig aan jou. De volgende app kan je hier trouwens goed mee combineren!

Download de app hier (beschikbaar voor iOS).

3. 1 Minute Desk Workout

1 Minute Desk Workout © 1 Minute Desk Workout

Deze app is perfect om tussendoor even snel alle spanning los te laten. Je kan kiezen uit meer dan 40 oefeningen die slechts 1 minuut duren en die je al zittend, staand of zelfs tijdens een meeting kan doen. Afgetraind zal je van deze desk workout niet worden, maar je zal tenminste wel niet volledig vastroesten aan die bureaustoel!

Download de app hier (beschikbaar voor iOS).

Heb je toch tijd (en zin) voor iets langere workout? Check dan deze zes oefeningen die je makkelijk vanop je bureaustoel kan doen !

4. Hydro Coach

Hydro Coach © Hydro Coach

Om productief te blijven, is het belangrijk dat je naast voldoende bewegen ook voldoende hydrateert . En daar kan Hydro Coach - de naam zegt het zelf - je als de beste bij helpen. De app houdt je watergebruik en vochtinname bij en herinnert je er regelmatig aan dat je iets moet drinken. Bovendien kan je al je gegevens vanuit de app synchroniseren met je Fitbit. Handig!

Download de app hier (beschikbaar voor Android, binnenkort ook voor iOS).

5. Offtime

Offtime © Offtime

Deze app is een reddende engel voor alle thuiswerkers en studenten die te vaak en te snel afgeleid zijn door (de apps op) hun smartphone. Offtime helpt je de focus te bewaren door andere apps zoals Facebook en Instagram tijdelijk te blokkeren . Daarnaast kan je ook bijhouden hoeveel tijd je doorbrengt op bepaalde apps. En die wake-up call is voor sommigen al genoeg om hun smartphone even achterwege te laten...

Download de app hier (beschikbaar voor iOS en Android).

6. Red Bull TV app

Red Bull TV App © Red Bull

Na inspanning komt ontspanning. En geen betere manier om tot rust te komen na een lange dag werken of studeren dan met een van de waanzinnige films, series of documentaires van Red Bull TV.