Het album Burial Songs is een dikke week uit, en ten huize Mathijs Bertel, het brein achter Ansatz der Maschine, moeten de eerste recensies inmiddels goed zijn verteerd. "Grand cru", kopte De Morgen. "Een fraai requiem", schreef Knack Focus. "Ansatz der Maschine knipt en plakt een nieuwe wereld bijeen uit kliks, ratels en blieps", liet De Standaard optekenen. "Nerveus en knetterend. Maar welgemikte strijkers en blazers vlechten er ook een zekere gloed in."

Echt opbeurend is Burial Songs daarmee nog altijd niet - de plaat is effectief opgevat als requiem. En dan kom je haast onvermijdelijk op een bepaald moment uit bij Colin H. Van Eeckhout, die zowel met Amenra als solo een fascinatie etaleert voor rouwen en de dood. "Al kennen we elkaar in feite al van toen we nog samen op het Kortrijkse label Vlas Vegas zaten", herinnert Bertel zich. "Dat heeft écht veel betekend voor de Kortrijkse muziekscene, en Colin en ik kwamen elkaar dan ook geregeld tegen op labelavonden."

"Wat ik zo tof vind aan Colin, is dat hij het experiment niet schuwt", gaat Bertel verder, die muzikaal zowat de tegenpool moet zijn van wat Amenra zoal uitvreet. "Hij is zoveel meer dan een muzikant: Colin denkt als een kunstenaar. Ik had voor onze samenwerking zelf al wat lyrics op papier gezet, maar hij stond erop om alles zelf te schrijven. Het moest echt uit hem komen, en ik heb daar enorm veel bewondering voor."

De clip van 'Invisible', het nummer in kwestie, is opgenomen in IJsland, wat in feite vooral Bertel goed uitkwam - Van Eeckhout iets minder. "Colin heeft echt een zot leven. Tussen een Amerikaanse tournee van Amenra en een optreden van de band in Griekenland door hebben we twee dagen gevonden om de clip in te blikken in IJsland. Waarom daar? Ik was er in de studio van Valgeir Sigurðsson het album aan het mixen."

"Als je de indruk krijgt dat Colin in de clip staat af te zien, dan is dat geen acteren: het was er werkelijk zó koud" Mathijs Bertel

Het brein achter Ansatz der Maschine had evenwel ook een minder praktische reden om de clip daar in te blikken. "De song is ontegensprekelijk donker en ruw," vertelt Bertel, "en heel misschien zijn er ook in België desolate landschappen te vinden die voldoen aan die omschrijving, maar ik zat er toen in IJsland echt letterlijk elke dag op te kijken. Het leek mij dus evidenter om Colin over te vliegen dan om ergens anders naar zo'n landschap op zoek te gaan."

Al geeft Bertel toe dat dat uiteindelijk de enige evidentie bleek te zijn. "Omdat er zo weinig tijd was, hebben we twee dagen lang zestien uur per dag gefilmd. En in de zomer valt dat ongetwijfeld goed mee, maar in april kan het weer daar nog verschrikkelijk onguur zijn. Visueel kwam dat natuurlijk niet slecht uit, maar als je de indruk krijgt dat Colin in de clip staat af te zien, dan is dat geen acteren: het was er werkelijk zó koud."