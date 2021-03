Alles wat we tot nu toe weten over Diablo II: Resurrected

Op Diablo IV is het nog even wachten, maar gelukkig kunnen we ons al wat opwarmen aan het hellevuur in Diablo II: Resurrected , de remake van de - naar onze bescheiden mening - beste Diablo tot nu toe. De game is voorzien voor dit jaar. Dit is wat we er tot nu toe over weten !

Wat, wanneer en hoe

Als alles volgens plan verloopt, verschijnt Diablo II: Resurrected nog dit jaar . Er komen versies voor pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en Switch . Wie de game voor PS4 koopt en later overschakelt naar PS5, kan zijn of haar spelprogressie gewoon meenemen. Handig!

Diablo II: Resurrected (en niet Diablo III) is trouwens de game waar Diablo IV – waarvan de release uiteraard nog een pak verder in de toekomst ligt – naar terug zou grijpen qua toon. En niet onbelangrijk: je kan de game ook offline spelen!

Trouw aan het origineel, maar toch vernieuwend

Diablo II: Resurrected is een 1 op 1 remaster van het origineel uit 2000. Alle dialogen, personages, spelsystemen, items en stats die in het origineel zitten, zal je ook terugvinden in de remake. Nieuw is wel dat de game met een nieuwe grafische engine niet meer in 2D, maar wel in 3D draait in resoluties tot 4K. Daarnaast is er ook Dolby 7.1 surround sound support én zijn 27 minuten van de destijds al spectaculaire tussenfilmpjes helemaal opnieuw gemaakt. In tegenstelling tot dat origineel draait Resurrected ten slotte ook op het nieuwe Battle.net - het online platform van Blizzard.

Terug naar de old-school versie

Wil je even de nostalgische toer op? Of was je in 2000 nog niet geboren en wil je graag weten hoe de game er toen uitzag? Dan kan je met één druk op de ‘Legacy’-knop naar de old-school 2D-look schakelen. Daarmee willen de makers de game terug opentrekken naar wie het vroeger speelde én naar de nieuwe generaties gamers.

Diablo II: Resurrected © Blizzard Entertainment

Niet mild(er)

Toen Blizzard nog niet zo lang geleden iets gelijkaardigs deed met Warcraft III: Reforged, kwam er heel wat kritiek. Sommige tweaks zouden niet goed zijn, onderdelen ontbraken en de toon van de game zou op bepaalde punten naar een minder heftige stand zijn teruggeschroefd. Gelukkig verzekeren de makers ons dat er bij Diablo II: Resurrected geen sprake is van een mildere toon . Integendeel!

Een gebundeld pretpakket

Je kan het niet over Diablo II hebben zonder ook de onlosmakelijke uitbreiding Lord of Destruction te vernoemen. Diablo II: Resurrection staat dan ook voor een gebundeld hels pretpakket van dat origineel en die uitbreiding. Coop en PvP ? Check en check! Met precies dezelfde opties en systemen als in het origineel.

Genoeg nieuwigheden