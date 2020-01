Cover Story: de overgesatureerde dia's van Adriaan de Roover

“Het visueel aspect is altijd belangrijk geweest voor mij”, valt Adriaan met de deur in huis. “Ik geraak graag geïntrigeerd door beelden en verwerk die energie in mijn muziek. Ik wil een gevoel overbrengen op mensen met alles wat ik doe. Dat kan met geluid, maar ook beelden roepen gevoelens op. Soms zelfs nog sneller dan muziek. Een albumhoes is daar een goed voorbeeld van, dus ik steek daar best wel wat tijd in.”

Als je de platenhoezen van zijn oude EP’s erbij haalt, valt het inderdaad op dat er niets random aan is. Het zijn telkens weer treffende beelden. Dat is niet anders bij het artwork van Leaves, de nieuwe plaat van Adriaan de Roover.

Adriaan de Roover - Leaves © Ward Heirwegh

Voor de vormgeving werkte hij samen met Ward Heirwegh, een grafische designer die hij in Antwerpen leerde kennen. “Ik kwam op het internet een plaat tegen van Croatian Amor die ik heel graag wilde hebben”, vertelt Adriaan. “Die was uitgebracht door Sleeperhold Publications. Eén of ander internationaal label, dacht ik, maar toen ik mailde, kwamen Ward en ik er achter dat we in hetzelfde gebouw werkten! Ik zat op het gelijkvloers, hij ergens op het eerste verdiep. Het grafische aspect van zijn releases is altijd superverzorgd en interessant, dus kort na onze eerste ontmoeting heb ik hem gevraagd of hij de hoes van mijn plaat wou ontwerpen.”

En daar moest Ward niet lang over twijfelen. “Ik kende Adriaans muziek van toen hij nog als Oaktree op het podium stond”, herinnert hij zich. “Ik was én ben fan van wat hij doet, en ik voelde ook meteen een klik op persoonlijk vlak. Adriaan stond er ook op dat ik echt mijn eigen ding zou doen, wat het voor mij enkel interessanter maakte.”

Adriaan de Roover © Naser Kianersi

Artistieke vrijheid, dus. Op één ding na. “Adriaan gaf me in het begin heel wat beelden. Deels eigen foto’s, maar ook oude natuurfoto’s die zijn grootouders gemaakt hadden. Dat waren van die overgesatureerde dia’s. Je kent ze wel. Zijn enige vereiste was dat ik die in de hoes verwerkte.”

De meeste muziek op Leaves werd door Adriaan gecomponeerd in een afgezonderde blokhut in de Ardennen. Hij trok er verschillende keren heen om de drukte van de stad te ontvluchten en zich volledig te kunnen focussen op de muziek. En zichzelf. Adriaan: “In een stadsomgeving raak ik meestal niet verder dan het vluchtig opnemen van hersenspinsels. Maar wanneer ik me terugtrek in de natuur, kan ik daar ook echt mee aan de slag gaan. De invloed van de stad en de natuur vloeien samen in mijn muziek, en ze geven er ook spanning aan. Ik vond het belangrijk dat mijn hoes dat ook zou weergeven, maar ik voelde heel snel dat Ward en ik op dezelfde lijn zaten. We hebben samen veel koffies gedronken en telkens wist hij me te verbazen met zijn ideeën.”

Adriaan de Roover - Leaves © Ward Heirwegh

Hoe meer input er kwam, hoe meer Ward de band tussen muziek en hoes in de verf kon zetten. “Door de overlapping van foto’s krijg je een gelaagde collage, net als de muziek”, vertelt Ward. “Favorit, het lettertype, is op zich een rustige font, maar er zitten kleine, vreemde momentjes in. Ook dat is iets wat ik uit de muziek van Adriaan heb gehaald. Meestal is die rustig, maar er zitten hier en daar wat fijne, speelse momentjes in. Hij vertrekt ook altijd vanuit een natuurlijk, analoog geluid en gaat dat vervolgens met software en effecten aanpassen, tot er iets nieuws en interessants ontstaat. Wel, ik heb hetzelfde gedaan, maar dan met de natuurfoto’s van zijn grootouders. Die heb ik zwaar door de effectenmolen gehaald.”

“Het geheel moest voor ons beiden wel tot in de puntjes kloppen”, besluit Ward. “Er is veel tijd overgegaan, en over alles is goed nagedacht én gepraat. Maar ik ben heel trots op het uiteindelijke resultaat.” Ook Adriaan heeft enkel lovende woorden over de samenwerking en de finale hoes. “Het is oprecht mijn favoriet artwork. Het geeft perfect weer wat ik allemaal in de muziek heb proberen te steken. In feite gaat het veel verder dan een albumhoes, en daar ben ik trots op.”