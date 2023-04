Meer dan 850 droedelaars stuurden hun kunstwerken in voor de eerste Belgische editie van Red Bull Doodle Art, een wereldwijde tekenwedstrijd die creatievelingen uitdaagt om hun wildste fantasieën op papier te zetten. Uit alle Belgische inzendingen werden 25 nationale finalisten geselecteerd. Zij stelden gisteren hun creaties tentoon tijdens de nationale finale van Red Bull Doodle Art in het Brusselse Plein Publiek. Juryleden Joke Neyrinck, Vincent Bal, Tijs Van Impe en Carl Cash lieten daar nog een laatste keer hun stem gelden: Ian Garcia is de beste doodle artist van het land. De Antwerpenaar heeft een ticket voor de wereldfinale in Amsterdam op zak én krijgt een exclusieve NFT van de Canadese illustrator Burnt Toast.